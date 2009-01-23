CHP, İstanbul'a 3'lü modelle çıkacak

CHP İstanbul’da seçmenin karşısına ’3’lü model’ ile çıkacak. Kılıçdaroğlu Başkan, Tekin Meclis Başkanı, Ünlü Genel Sekreter adayı.



CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Son dönemdeki yolsuzluk dosyalarıyla adını duyuran ve aynı

zamanda CHP Grup Başkanvekili olan Kılıçdaroğlu ismi Baykal’ın dün kurmaylarıyla yaptığı toplantıda kesinleşti. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, belediye başkanlarının tanıtım toplantısı için Bilecik’te olan Kılıçdaroğlu’nu arayarak, "Adayımız sensin" dedi. Bu konuşmadan sonra Kılıçdaroğlu’nun yanındakilere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını kastederek "Bana görev veriliyor" dediği öne sürüldü.



CHP MYK toplantısında, İstanbul Büyükşehir seçiminde farklı bir yöntem uygulanması da kararlaştırıldı. Buna göre CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin Belediye Meclisi Başkan adayı, şehir planlamacısı Dr. Alper Ünlü ise Genel Sekreter Adayı olarak ilan edilecek. CHP Genel Merkezi’nin İstanbul’da yaptırdığı çok sayıda ankette Kemal Kılıçdaroğlu ismi ön plana çıkmıştı. Anket sonuçlarını dikkate alan CHP yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak ilan etme kararı aldı. Belediye Meclisi Başkan adayı olarak ilan edilecek olan İl Başkanı Gürsel Tekin, kamuoyunda ’çarşaf açılımı’nın mimarı olarak tanınıyor. Genel Sekreter adayı olarak ilan edilecek olan Dr. Alper Ünlü, şehir planlamacısı. Ünlü, CHP’nin İstanbul’daki teknik çalışmalarına katkı veren bir isimdi.



CHP Yetkilileri, ’3’lü model’le seçmenin karşısına çıkma kararıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Yaptırdığımız anketlerde İstanbul halkının teveccühünün Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneldiğini saptadık. Halkın ilgisini dikkate aldık"



CHP’nin Aydın Belediye Başkanı adayı da bir başka milletvekili Özlem Çerçioğlu oldu. Çerçioğlu’nun yanı sıra Hatay’da İris Şentürk’ü aday gösteren CHP, kadın belediye başkanı aday sayısını beşe yükseltti. CHP, Adana’da Soner Çetin’i aday gösterme kararı aldı.

