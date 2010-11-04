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Politika

CHP İSTANBUL YÖNETİMİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2010 16:18

-CHP İSTANBUL YÖNETİMİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - CHP İstanbul İl Sekreteri Bülent Kerimoğlu, 24 ilçe başkanıyla birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve yeni yönetimini desteklediklerini açıkladı. Kerimoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu ilçe başkanlarının, il kadın kolları başkanı ve yönetiminin, il gençlik kolları başkanı ve yönetiminin yanı sıra İstanbul il yönetiminde bulunan 13 kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini bildirdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullarda, CHP'nin bir kez daha tarihi görevini yerine getirmesini beklediklerini ifade eden Kerimoğlu, ''Bu anlamda halkımıza ve örgütümüze, yürekten inandığımız Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na, yeni yönetimine olan tam desteğimizi bir kez daha kararlı şekilde ifade ediyoruz'' dedi.

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