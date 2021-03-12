CHP İstanbul Sağlık Komisyonu'ndan 11 maddelik çağrı; "Halk sağlığı yerine ekonomi ön planda tutuldu"

CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu, Koronavirüs pandemisinin birinci yılını değerlendirirken, salgın süreci ile ilgili güncel bilgi ve veriler ile birlikte sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan 11 maddelik talep listesi açıklandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu, bir yıldır devam eden Koronavirüs pandemisini güncel durumu değerlendirmek amacıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gürbüz tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında ‘’Pandeminin 1. Yılı’’ başlıklı rapor paylaşıldı ve bir yıllık süreç değerlendirildi. Basın açıklamasına, CHP İstanbul İl Başkan Vekili Gülsüm Hale Özcömert Coşkun, İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker ile birlikte İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu üyeleri de katıldı.

"Sağlık Bakanlığı, verileri bilim insanları ve halk ile paylaşmaktan kaçınmıştır"

Konuşmasında pandeminin güncel seyrinden bahsederek yurtdışından getirilen aşı sayısının ve aşılama hızının yetersizliğinin altını çizen Gürbüz, ‘’Türkiye pandeminin birinci yılında toplam olgu sayısında dünya dokuzuncusu; yeni olgu sayısında ise dünya sekizincisidir. Oysa Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu ve diğer bilim insanları aylarca öncede defalarca uyarmışlardı. Salgın hastalıkların yönetiminde yüzyıllardır bilinen ve ülkemizin Cumhuriyet’in ilk yıllarında başarıyla uygulamış olduğu kurallar da göz ardı edilmiştir. Maalesef birçok gelişmiş ülke salgının en başında birçok aşı için ön sipariş verirken, ülkemizde tek aşı için anlaşma yapılmıştır. Onun da sağlanmasında çok büyük sıkıntılar vardır. Şu anda yeterli aşı olmadığı için 28. Günde yapılması gereken ikinci aşıların aralığı 35-40 günlere uzadığına dair şikayetler almaktayız. Ayrıca ülkemizde mutant suşların hızla çoğaldığı bilinmektedir. Fakat bu mutant suşların hangi oranda ve nerelerde saptandığı maalesef açıklanmamaktadır. Sağlık Bakanlığı pandeminin başlangıcından itibaren gerçek verileri gizlemiş; bilim insanları ve halk ile paylaşmaktan kaçınmıştır’’ şeklinde konuştu.

"Halk sağlığı yerine ekonomi ön planda tutuldu"

İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu Başkanı Gürbüz, açıklamasında iktidar tarafından yürütülen pandemi sürecinde halk sağlığı yerine ekonomik gereksinimlerin ön planda tutulduğunu savundu ve ‘’Dünya Sağlık Örgütü salgın kontrolünde normalleşmenin ne zaman, hangi kademelerle ve hangi aralıklarla yapılacağını net kurallarla belirlemiştir. Ülkemizde ise 11 Mayıs’ta henüz sahiller, parklar, küçük işyerleri kapalıyken büyük kapalı Alışveriş Merkezleri açılmıştır. Sadece bu tek örnek bile açılımın tek kriterinin ekonomi olduğunu göstermeye yeterlidir. Salgın nedeniyle istihdam ve iş kaybı 13 milyon düzeyine ulaşmıştır. Ayrıca, bu süreçte Milletler Kalkınma Fonu araştırmasına göre işten çıkarılma ve ücretsiz izne ayrılma en çok kadınları etkilemiştir. İş-Kur’un ve diğer kaynakların sağladığı yardımlar salgın dönemindeki gelir kaybını karşılamaktan çok uzaktır. 24 Mayıs itibariyle mali teşvik paketinin milli gelire oranı kategorisinde Türkiye, yüzde 3,78 oranıyla G20 üyesi 19 ülke arasında ise 14. sırada yer aldı. Ayrıca verilen bu destek bütçeden değil, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan karşılandı’’ dedi.

11 maddelik talep listesi

Gürbüz, salgın sürecinin sağlıklı birlikte yürütülebilmesi adına yapılması gerekenleri sıralayarak basın açıklamasını sonlandırdı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu tarafından sunulan talepler şu şekilde: