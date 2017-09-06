CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş: Efes Antik Kenti, cafe-restoran değildir. Bu cinayeti durdurun!

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kültür Bakanlığı\'nın İzmir\'in Selçuk İlçesi’nde yer alan Efes Antik Kenti\'ndeki tarihi alanları organizasyon şirketlerine parayla kiraladığını iddia ederek, “Efes Antik Kenti içindeki tarihi Celsus Kütüphanesi adım adım yok ediliyor. Bu bir cinayettir. Bu cinayeti işlemeyin” dedi.

Efes Antik Kenti\'nin içindeki Celsus Kütüphanesi\'nin bulunduğu alanın restorana çevrildiğini gösteren video ve fotoğrafları dün Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, çekilen görüntülerin içini acıttığını söyledi. Bugün yazılı bir açıklama yapan Yarkadaş, \"Efes Antik Kenti, cafe-restoran değildir. Garsonlar, sekiz bin yıllık tarihi, masa örtüleriyle örtüyor. Antik kent yıpranıyor ve adım adım yok ediliyor. Bu tarihi eserlere bunu yapmaya hakkınız yok. Efes Antik Kenti 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alındı. Türkiye\'nin tanıtımında en önemli yüzlerden biri olan bu tarihi eser, restorana ve düğün salonuna çevrildi. Bunun anlamı tarihe saygısızlıktır. Efes, Birleşmiş Milletler koruması altındadır. AKP, Hasankeyf ve Sur\'u yok etti. Sıra belli ki Efes\'e geldi. Görgüsüzlük, bayağılık ve para hırsı ne tarih dinliyor, ne antik kent...\" ifadesini kullandı.

“HANGİ PARA BİNLERCE YILLIK MİRASIN YERİNE KONULABİLİR?”

Alanın saat 19.00\'da boşaltılarak organizasyon şirketlerine kiralandığını iddia eden Yarkadaş, \"Bu nasıl bir mantıktır? Hangi para binlerce yıllık mirasın yerine konulabilir? Bu kadar mı açgözlüsünüz? Doymak nedir bilmiyor musunuz? Bu ne pespaye bir anlayıştır! Yaptığımızın IŞİD\'ten farkı ne? Onlar da tarihi eserleri yok ediyor, siz de. Bir mekanın tarihle olan bağı kopar ve amacı dışında kullanılırsa, oranın yok olmama şansı sıfırdır. AKP de Efes\'i sinsice yok ediyor” diyerek tepki gösterdi.

“ÖZÜR DİLEYİN”

Yapılan uygulamadan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunan Barış Yarkadaş, \"Tarihe düşmanlık, kimseye yarar getirmez. Dünyanın en önemli antik kentini bar - restoran - düğün salonu yapmak, Türkiye\'ye en büyük kötülüktür. Türkiye\'ye düşmanlık etmekten vazgeçin ve dünya halklarından bu saygısızlığınız yüzünden özür dileyin\" çağrısını yaptı.

Yarkadaş, Bakanlığın bugüne kadar yaptığı kiralamalardan elde edilen gelirin de bozulan ve tahrip edilen alan için harcanmasını istedi.

\"TÜRKİYE\'YE AVRUPALI TURİST GELMESİNİ İSTEMİYORLAR\"

AKP\'nin turistlerden rahatsız olduğunu ve Türkiye\'ye Avrupalı turistlerin gelmesini istemediğini de öne süren Yarkadaş, \"Türkiye\'nin dünyayla olan bağını, bu tür eserleri de yok ederek kapatmayı tasarlıyorlar. Böylece kafalarındaki kapalı rejimi daha kolay kurabileceklerini sanıyorlar. İskenderiye Kütüphanesi’ni yakmakla, Efes Celsus\'u restorana çevirmek arasında hiçbir fark yoktur\" diye konuştu.

\"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK\"

Dünyanın hiçbir yerinde antik bir kentin ya da tarihi eserin dokusunu bozacak bir uygulamaya izin verilmediğini belirten Yarkadaş, \"Mısır\'da piramitlerin bulunduğu alanda yemek yiyemezsiniz. Piramitlerin en az iki - üç kilometre ötesindeki boş alanda yemek yersiniz. Doğrusu da budur. Fransa\'da Versay Sarayı ile Louvre Müzesi\'ndeki uygulamalara bakın. Orada da yemek alanları var. Ancak tarihi dokuya hiçbir şekilde zarar verecek bir düzenleme yok. Bakanlık o örnekleri incelesin ve SİT alanı olan Celsus Kütüphanesi\'ni restorana çevirme saçmalığına son versin\" ifadesini kullandı.

Milletvekili Barış Yarkadaş, Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş\'a, \"Tarihe Efes\'i yok eden kişi olarak geçmeyi mi istiyorsunuz?\" sorusunu yönelttiğini belirterek, konuyu TBMM gündemine taşıdığını da sözlerine ekledi.

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