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Politika

CHP İstanbul Milletvekili Erdem Parti Meclisi üyesi oldu

Erdem, PM üyesi Yavuz Karan'ın hayatını kaybetmesinin ardından boşalan koltuğa geçti

08 Mart 2018 20:22

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, eski Trabzon İl Başkanı ve Parti Meclisi üyesi Yavuz Karan’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinin ardından PM üyesi oldu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği’nden CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi imzasıyla Erdem’e bugün gönderilen bilgi notunda, “Parti Meclisi Asıl Üyesi Sayın Yavuz Karan’ın 5 Mart 2018 tarihinde vefat etmesiyle boşalan Parti Meclisi Üyeliği görevine, yedek 1. soradan geçmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi rica eder, görevinizde başarılar dilerim” ifadeleri yer aldı. 

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi'ndeki ofisinde 5 Mart günü öğle saatlerinde kalp krizi geçiren ve çalışanları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan CHP Parti Meclis üyesi Yavuz Karan, Kardiyoloji Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı. 2 kez kalbi duran Karan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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