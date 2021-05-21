CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu: Ankara kulislerinde konuşuluyor, Erdoğan iki bakandan çok rahatsız

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in haftalardır gündemde olan iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili görüşlerine ilişkin olarak kulislerde konuşulanları aktaran Berberoğlu "Erdoğan iki bakandan çok rahatsız. Birinin ismi Süleyman Soylu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayınlarıyla ortaya attığı iddialara ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. DW Türkçe'de Nevşin Mengü Soruyor programının konuğu olan Berberoğlu, Mengü'nün Peker'in iddialarıyla ilgili olarak, "Erdoğan'ın bu konuda sessiz olması çok ilginç geliyor. Eskiden böyle değildi, Soylu'ya yönelik bir tavır mı acaba?" diye sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Sizin imayla söylediğinizi ben açık söyleyeyim. Ankara kulislerinde konuşulan bir şey. Erdoğan iki bakandan çok rahatsız. Birinin ismi Süleyman Soylu. (Mengü'nün "Öbürü kim? Akar mı?" sorusu üzerine) Öyle diyorlar. O konuda bir bilgi yok ama bu konuda Erdoğan'ın sessizliğinden bir anlam çıkarmamız gerektiğini düşündüren bir politika var. Twitter'da iki tane saçma sapan birşey olunca ya ev basılıyor ya Twitter'a yasak geliyor. Bunların bu kadar rahatlıkla paylaşılmasına ses çıkarılmaması bana da ilginç geliyor.

Eğer Tayyip Erdoğan bu rezilliğin bitmesini, bu çamurun akmasını bekleyip daha sonra görevden alırsa ve istifaya zorlarsa, Sedat Peker bu cesareti bulursa Tayyip Erdoğan'ı da bitirir... Bu netlikte söylüyorum. Bu kavgada artık Sedat Peker'in dişi kan gördü."