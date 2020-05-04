CHP İstanbul, “Korona günlerinde umut” konulu öykü yarışması düzenliyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Korona günlerinde umut” konulu öykü yarışması için başvurular başladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, salgın günlerinde artan kaygı ve karamsarlık duygularını edebiyat yoluyla umuda dönüştürmek için “Korona günlerinde umut” konulu öykü yarışması düzenledi. CHP, öykü yarışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Amacımız, alıştığımız hayattan farklı bir hayatı yaşamak zorunda kaldığımız bu günlerde insanlarla aramıza mesafe koyarken yarına olan umutlarımızı arttırmak, yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak ve zamanımızı daha anlamlı daha faydalı hale getirmektir. Yarışmamızın konusu; korona günlerinde umut. Salgın dönemindeki dayanışmayı, paylaşmayı, sevgiyi ve gelecek güzel günler umudunu sesleyen öykülerinizi bekliyoruz. Zor günleri umudu ve dayanışmayı büyüterek aşacağız” ifadeleri kullanıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerine ithaf ettiği öykü yarışmasına katılmak isteyenler 30 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Yarışmada dereceye girenler, 25 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu birinciye 100, ikinciye 75, üçüncüye 50, Başarı Ödülü’ne değer görülen eserin sahibineyse 10 kitap hediye edilecek. Ödüller, 2020 yılı Ekim ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi için oykuyarismasi.chpistanbul.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

CHP İstanbul Öykü Yarışması’nın seçici kurulunda yer alan isimler ise şöyle: Doğan Hızlan, Adnan Özyalçıner, Prof. Dr. Jale Parla, Bakı Asiltürk, İbrahim Dizman, Levent Turhan Gümüş ve Ahmet Bozkurt.