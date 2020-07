CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu’ndan “AVM gar” projesine tepki

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Gar alanına AVM yapılmasını öngören projesine tepki gösterdi. Kurul, “İstanbul adeta bir AVM mezarlığına dönmüştür. Bu proje hem kente getireceği yeni yükler hem de çevre esnafına vereceği zararlar açısından kesinlikle kabul edilemez” dedi.

Kadıköy Söğütlüçeşme'deki gar alanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılının mayıs ayında hazırladığı imar planı değişikliği ile “Söğütlüçeşme Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı” olarak düzenlenmişti. Gar alanının yerine alışveriş merkezi yapılmasını öngören projeye karşı Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar sonucu mahkeme, projenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı geçtiğimiz gün üst mahkeme tarafından kaldırıldı.

Projeye onay veren mahkeme kararına CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu da yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Gar alanına AVM yapılmasını öngören projenin Kadıköy’e ve İstanbul’a ihanet olduğunu söyleyen CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu, “Bu ihanetten bir an önce vazgeçin. Mahallesini, kentini, ülkesini, toprağını seven her yurttaşın yapacağı gibi bu projeye karşı duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kurul, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu projeyle, Kadıköy’ün tam göbeğine, bu kentin artık en son ihtiyacı olan bir AVM yapılmak istenmektedir. İstanbul adeta bir AVM mezarlığına dönmüştür ve özellikle pandemi döneminde AVM’lerin tüm riskleri açıkça ortaya çıkmıştır.

Bu proje hem kente getireceği yeni yükler hem de çevre esnafına vereceği zararlar açısından kesinlikle kabul edilemez. Üstelik halihazırda zaten tıkanık olan trafik buraya yapılması öngörülen bir AVM nedeniyle tamamen durma noktasına gelecektir.

Normal koşullarda idari yargının da bu akıldışı projeye dur demesi beklenirdi. Ne var ki yargı adeta siyasi erk karşısında bağımsız karar veremez noktaya sürüklenmiştir.

Söğütlüçeşme Gar alanına AVM kararına onay veren mahkeme de bu olumsuz duruma son örnektir. Kamu yararından tamamen yoksun bu projeye ‘yasal’ bir kimlik kazandırmaya çalışmak asla savunulamaz, asla geçiştirilemez.

Elbette Kadıköy Belediyemiz bu karara itiraz edecek, haklılığını hukuksa zeminde ispat edecektir. Ancak önemli olan toplumsal vicdanda haklı olmaktır. Biz, Kadıköy Belediyemizin mücadelesinin toplum vicdanında çoktan haklılığını ispat ettiğini biliyoruz. Söğütlüçeşme Gar alanına AVM yapmak sadece Kadıköy’e değil, tüm İstanbul’a ihanettir.”