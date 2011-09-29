-CHP İstanbul il yönetimi onaylandı ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, Oğuz Kaan Salıcı yönetimindeki CHP İstanbul İl Yönetiminin onaylandığını bildirdi. Tamalıgiy, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Eylül tarihinde yapılah Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, il başkanlığına Oğuz Kaan Salıcı'nın atandığını hatırlattı. Genel Sekreter Tamaylıgil, dün yapılan MYK toplantısında ise Salıcı başkanlığındaki İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliklerine atamaların yapıldığını ve yeni yönetimin onaylandığını bildirdi. Buna göre Salıcı başkanlığındaki yönetim kurulu, Tayfun İşbilen, Aykurt Nuhoğlu, Şerdil Dara Odabaşı, Hilal Dokuzcan, Ümran Köksüz, Ergün Özer, Nevzat Karataş, Nadir Ataman, Yılmaz Yıldırım, Kemal Taştan, Atagün Duygulu, Vehbi Koç, Yılmaz Yıldız, Güven Karataş, Hasan Karaoğlu, Bayram Ali Çeşmeci, Canan Kaftancıoğlu, Doğan Çakmak, Gülizar Emecan ve Erol Şahin'den oluştu.