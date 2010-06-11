CHP İstanbul il yönetimi düştü

T24- Günlerdir üzerinde konuşulan "CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in yeniden İl Başkanlığı'na gelip gelmeyeceği sorusu" bugün yapılacak Kemal Kılıçdaroğlu - Gürsel Tekin görüşmesiyle netleşecek. CHP İstanbul İl yönetimden 11 kişi istifa etti . Bu istifalarla birlikte il yönetimi düştü.

İl Başkanlığı Gürsel Tekin’in, Parti MKYK’ya aday olması nedeniyle boşalmıştı. Ancak Tekin’in MKYK’ya seçilememesinin ardından, İl başkanlığına uzun süredir atama yapılmamıştı.

11 üyenin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’un yeni yönetimini oluştururken elini rahatlatmak için istifa ettiği belirtildi. 11 üyenin istifasıyla 21 kişiden oluşan İstanbul İl yönetimi düştü.

BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANDI

İstanbul İl yönetiminde bu istifalar yaşanırken, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkanları ''durum değerlendirmesi'' yapmak için bu sabah Ortaköy Feriye Restoran'da bir araya geldi.

Belediye başkanlarının İstanbul’daki belirsizliğin çözümü için toplandıkları, görüşlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla paylaşacağı öğrenildi.

Üye olmak isteyenler

Şu anda CHP içinde bir tartışma var. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olmasından sonra verdiği "CHP'ye üye kaydedelim" sözü bir tartışma yaratıyor. Çünkü özellikle İstanbul'da CHP'ye üye olmak isteyen birçok kişi "Üyelik belgemiz yok" cevabıyla karşılaşıyor.

Bu da Önder Sav'ın Gürsel Tekin'e karşı "Parti teşkilatlarını kimseye bırakmam" mesajı olarak algılanıyor. Örneğin Avcılar'da Mustafa Sarıgül'e çalışan bin kişilik bir grup CHP'ye üye olmak istedi ancak bu istek anında kabul görmedi. Bu bilgiler CHP kulisleri içerisinde "Önder Sav hakimiyetini bırakmamak için üye kayıtlarını bile filtre ediyor" yorumuna neden oldu.