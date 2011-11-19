CHP İstanbul il yönetimi düştü

T24 - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kriz bitmiyor. Bu kez de 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti, tüzük uyarınca il başkanlığı yönetim kurulu düştü.



CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün yapılan toplantıda Kadıköy İlçe Başkanı Türer Ercan ile Kağıthane İlçe Başkanı Fevzi Şit görevden alındı.



Şit ile Ercan'ın görevden alınmasını protesto eden yönetim kurulu üyeleri Nadir Ataman ile Erol Şahin de istifa dilekçelerini verdi. İki üyenin istifa etmesiyle birlikte, CHP İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu da fiilen sona ermiş oldu.



CHP tüzüğüne göre, atanmış olan yönetimlerde üye tam sayısı azaldığında yedekleri olmadığı için fiilen sona eriyor. İl yönetimine, pazartesi günü yeni atamaların yapılması bekleniyor.





