CHP İstanbul İl Örgütü, Koronavirüs nedeniyle geçici olarak faaliyetlerini durdurdu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul’da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artması ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle geçici olarak saha faaliyetlerine ara verip çalışmaları yeniden online yapma kararı aldı.

Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artış göstermesi sonucunda İstanbul, salgının adeta merkezi haline geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, gerekli tedbir ve önlemler alınana kadar il genelindeki tüm saha faaliyetlerini durdurup ilçe başkanlıklarını ziyaretçilere kapatma kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelindeki vakaların yüzde 40'ının İstanbul merkezli olduğunu açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının dahi çağrılmadığı ve alelacele yapıldığı iddia edilen toplantılarla İstanbul’daki kötü gidişatın durdurulamayacağına dikkat çekerek iktidara siyasi kaygılarla davranmaktan bir an önce vazgeçerek halkın sağlığı için gerekli önlemleri hızlıca alın çağrısında bulundu.

Kaftancıoğlu, “Görünen o ki; Sağlık Bakanı’na İstanbul’un gerçekleri ya anlatılmıyor ya da anlatılıyorsa bile umursanmıyor. Bakan Koca, sokağa çıkıp birkaç vatandaşı görüp dinlese bile İstanbul’daki pandemi gerçekliğinin ne olduğunu daha objektif görebilecektir. Buradan Bakan Koca’ya tavsiyem İstanbul’daki durumun ciddiye alınarak gerekli tedbirlerin daha fazla geç kalınmadan bir an önce alınmasıdır. Bu tedbirler alınmadığı sürece sonuçtan vatandaşı sorumlu tutmanın hiçbir gerekçesi de olamaz” dedi.

İlçelere resmi yazı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ilçe başkanlıklarında gönderilen resmi yazı ile devam eden saha çalışmalarına ara verilmesi, ilçe başkanlıklarının ziyaretçilere kapalı olması ve toplantıların yeniden online olarak yapılması kararını iletti. CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan ilçe başkanlıklarına iletilen resmi yazı şu şekilde:

İstanbul’da Covid-19 yayılımının son dönemde hızla artarak ve şehrin her noktasında ileri düzey yoğunluk oluşturması sebebiyle;

a. Tedbirlere uygun olarak kısmi açık tutulan ilçe başkanlıklarımızın ziyarete tamamen kapatılması ve sadece bir nöbetçinin bulunması,

b. Danışma Kurulu, örgüt toplantısı, yönetim kurulu toplantıları ve eğitim seminerlerinin online görüşme platformları aracılığıyla gerçekleştirilmesi,

c. Partimizin sahada devam eden çalışmalarının ilan edilecek diğer bir zamana kadar askıya alınması

d. Devam eden Adım Adım İktidara çalışmamızın yüz yüze eğitim ve saha ön çalışmalarını durdurarak dördüncü kademe eğitimlerinin de online olarak sürdürülerek tüm eğitimlerin tamamlanması,

e. Parti örgütümüze ve vatandaşlara COVİD-19 tedbirlerinin kısa mesaj ve sosyal medya aracılığıyla hatırlatılmasının gereğini bilgilerinize rica ederim.

İmamoğlu ve Akpolat'ın testleri pozitif

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı.

TIKLAYIN - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı

TIKLAYIN - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı