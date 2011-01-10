CHP İstanbul İl Başkanlığı'na İlseven atandı

T24



Nebil İlseven kimdir?

Nebil İlseven kimdir?

Nebil İlseven, Robert Koleji'nde okuduktan sonra ABD'de üniversite eğitimini Siyaset Bilimi ve Ekonomi üzerine yaptı. İlseven, Georgetown Stratejik ve Uluslararası Etüdler Merkezi'nde Uluslararası İlişkiler dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı.1982 tarihinde Kentucky Üniversitesi, Patterson School of Diplomacy and International Commerce'den Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret dalında lisansüstü diplomasını aldı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü bünyesinde bankacılık konusunda doktora yaptı.Nebil İlseven iş yaşamına 1983 tarihinde başladı, bankacılık ve finans alanında Chemical Mitsui Bank, Demir Yatırım şirketlerinde çalıştı. 17 Ocak 2007'den 2010 yılı sonuna kadar Doğan Holding genel koordinatörlüğü görevini yaptı.