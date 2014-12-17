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Politika

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Murat Karayalçın'a emanet

CHP'de Oğuz Kaan Salıcı'dan boşalan İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Murat Karayalçın getirildi

17 Aralık 2014 18:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, eski Genel Başkanlardan Murat Karayalçın'ın İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildiğini bildirdi.

Tekin Bingöl yaptığı açıklamada, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Türkiye'nin gündeminin değerlendirildiğini, bazı boş ilçe örgütlerine atamalar yapıldığını belirtti.

Tekin Bingöl, "2015'teki genel seçimler için milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmak üzere" İstanbul İl Başkanlığından istifa eden Oğuz Kaan Salıcı'nın yerine Murat Karayalçın'ın getirildiğini kaydetti.

 

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