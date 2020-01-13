CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Yan yana mücadele sonuç veriyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma yöntemini tercih ederken, kendilerinin ise ‘yan yana’ getirme hâlini önemsediklerini belirtti. Kaftancıoğlu, “31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de topluma yan yana gelebildiğimizi gösterdik” dedi.

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Kaftancıoğlu, “İstanbul’da İstanbul İttifakı dediğimiz, Türkiye’de de Demokrasi İttifakı diye adlandırdığımız bir çerçevede insanlar yan yana gelebildiler; ben bu insanların bu yan yana gelebilme halini hâlâ görebiliyorum, bunda hiçbir sıkıntı görmüyorum” ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, “Yaşadığımız dönem hakikaten hukukun üstünlüğünün yerle bir edildiği, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin tamamen yok edildiği ve bütün her şeyin tek bir kişinin iki dudağının arasından çıktığı, emir addedildiği bir iklime sahip. Ama buna rağmen çok umutluyum. Gelecekten çok umutluyum. İnsanlar artık kişilere değil örgütlü mücadelenin ne olduğunu, farklılıklarla mücadelenin değil, farklılıklara rağmen yan yana mücadele edebilmenin ne olduğunu sorguluyor, en önemlisi adalet şemsiyesi altında yan yana mücadele edebildiğimizi sonuç alabildiğimizi gördük. O yüzden gelecekten çok umutluyum” diye konuştu.