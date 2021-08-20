CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Ülkemizde siyaset ne yazık ki 3-5 kişiyi zengin etmek üzerine kurulu

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; “Ülkemizde ne yazık ki siyaset; vatandaşın sorununu çözmek, vatandaşı halkı yani sizleri zengin etmek, eşit bölüşmek, hakkaniyetli olmak, ahlaklı olmak üzerine değil de rantlar yaratılarak 3-5 kişiyi zengin etmek, sizlerin bu alanlarınız üzerinden rant yaratıp rantı da birkaç kişiye peşkeş çekmek üzerine kurulu olduğu için bu sorunu yaşıyorsunuz. Halkın iktidarı kurulduğunda da sorununuzun çözümü yetki bizde olduğu için çok kolay olacak ama o iktidara kadar hukuksal süreçlerde de mücadelenizde de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada yanında olacağız.” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl, CHP’li İl Yöneticileri Hale Özcömert Coşkun, Özgür Nas, Eser Şenay ve CHP’li meclis üyeleriyle birlikte İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Konaşlı Mahallesi’nde TOKİ ve Tuzla Belediyesi’nin anlaşmazlık yaşadığı Konaşlı Mahallesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

"Siyasetin yapılma amacı halka yani vatandaşa hizmet etmektir"

Kaftancıoğlu, Tuzla Konaşlı Mahallesi’nde 2017 yılından beri bölge halkı verdiği mücadeleyi ve süreci yakından takip ettiğini ifade söyledi. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu Konaşlı Mahallesi sakinlerine “Siyasetin yapılma amacı halka yani vatandaşa hizmet etmektir. Vatandaşın derdini çözmek için siyaset yaptığınızda aslında Konaşlı Mahallesi’nin konut sorununu da memleketin başka yerlerinde ki dertleri çözmek de o kadar kolay ki. Siyaset vatandaşı zengin etmek için yapılır, kendini zengin etmek için yapılmaz. Hangi partiden olursa olsun. Bunu ben kardeşiniz Canan olarak söylüyorum. Siyasetçi Canan olarak söylemiyorum.” diye konuştu.



Bölge sakinleriyle yapılan buluşmada konuşan CHP Tuzla İlçe Başkanı ve aynı zamanda bölge halkının açtığı davaların avukatı Eren Ali Bingöl ise şunları söyledi:

’ ynı ay içinde hem avukat kimliğiyle sonrasında da siyasi kimlikle bir arada olmak, tabi karışık duygular hissettiriyor bana. Bu mücadeleye 2017 yılında başladık. Doğru bir iş yapıyoruz, hakkımızı arıyoruz. Alın terinizle kazandığınızı, emek verdiğinizi istiyorsunuz, hakkınızı istiyorsunuz. Hakkın önünde hiçbir irade duramaz. Emeğin, alın terinin önünde hiçbir irade duramaz. Biz hep birlikte bu savaşı kazanacağız. Buna eminim. Burada en önemli husus şu; ‘’şehircilik ilkesine uygun’’ diyorlar kesinlikle değil. Madem öyle 32 tane bilirkişi heyetinin teknik ekibi nasıl bunlar kanuna aykırıdır şehircilik ilkelerine aykırıdır der. Burada yaşayan vatandaşları yok sayan her imar planı bizleri yok saymak demektir bizleri buradan tasfiye etmek demektir. Hukuk da biliyor, hak da biliyor, idareler de biliyor ki biz buradan teslim olmayacağız. Burası bizim emeğimiz."

Konaşlı Mahallesi sakinlerinin ve bölge halkının sorunlarını kaydeden Konaşlı Dayanışma Komitesi Temsilcisi ise şunları kaydetti:

‘’İmar planları yapılıyor’’ dendi, ‘’yapıyoruz’’ dendi, ‘’yapılacak’’ dendi, seçimler öncesinde de sözler verildi. Ev ev broşürler dağıtıldı, ‘’Konaşlı’ya müjdemiz var’’ dendi. Mahallemize pankartlar asıldı. Şimdi anlıyoruz ki hep bir kandırmaca, aldatmaca, oyalamayla bugünlere geldik. Gelinen noktada biliyoruz ki her şey yalan, söz veren siyasetçiler ortada yok. Sözlerini unuttular. Üzerine her şey kayıt altında olduğu halde göz göre göre söz verdiklerini unuttular, bizleri yalnız bıraktılar. Umutlarımızı aldılar, geleceğimizi de almak istiyorlar. Mahallemizi güzelleştirmek, yaşam kalitemizi artırmak, yaşanılabilir alanlar oluşturmak için yetki verdiğimiz belediye başkanımız Sayın Şadi Yazıcı, bizleri yönetme yetkisinin sorumluluğunu, ağırlığını kaldıramayıp tüm yetkisini TOKİ’ye devretti. Konaşlı halkı bu yapılanları unutmayacak ve unutturmayacaktır. Bizim isteklerimiz basit ve anlaşılır. Yüksek kesiti istemiyoruz. Yerinde dönüşüm istiyoruz.’’ ‘’



Geçtiğimiz günlerde Konaşlı halkının Tuzla Belediyesi önünde yaptığı eylemi CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’na anlatan bir mahalle sakini ise şu ifadeleri kullandı:

“Sen belediye başkanısın, bir cama çık, bu millete bir şey söyle. Millet o sıcakta çıkmış gelmiş. Kadını, çocuğu, erkeği. Suçumuz, günahımız nedir? Suç yapmamış, hırsızlık yapmamış. Emeğini istiyor, tapusunu istiyor. Hangi devlet hangi parti olursa bunu yapmayın.” dedi. Bir diğer mahalle sakini ise ‘’Fakir, fukara hakkını, emeğini her şeyini buraya verdi. İmarımızı versin. İnsanlığımızı yaptık biz. Belediye başkanı yaptık, kaç senedir bizim ekmeğimizi yiyor.’’ şeklinde konuştu. Bir başka mahalle sakini ise Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı kastederek “Bunlardan ne istiyorsunuz ya. Bırakın huzur içinde yaşasınlar. Ev benim için önemli değil. Benim orada hatıralarım var. Benim 8 ay 2 gün önce vefat eden ablam vardı onun emeği orada çok. Orası benim için çok önemli. Dünyalara bedel benim için orası. Abimin emeği var, eniştemin emeği var, çoluk çocuğumun emeği var ve benimde emeğim var. Anılarımız, hatıralarımız var orada. Ben o yüzden orayı vermek istemiyorum. İnşallah hep beraber bu mücadeleyi kazanacağız.”