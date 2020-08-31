CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi için ilçe ilçe geziyor; vatandaşlara sözleşmeyi anlatıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi’ni anlatmak amacıyla İstanbul’un ilçelerini ziyaret etmeye; semt pazarlarında ve meydanlarda vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Kaftancıoğlu, “Bizler kendisine parmak sallayanlara karşı kadınların ‘Benim haklarım var’ demelerini sağlayabilmek için İstanbul Sözleşmesi’ni yılmadan anlatacağız. Bir toplumda kadın güçlenirse toplum güçlenir. İstanbul Sözleşmesi uygulandığında eşitlik; eşitlik geldiğinde adalet; adalet geldiğinde demokrasi; demokrasi geldiğinde ise tek adam anlayışı yok olacak” dedi.

CHP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için başlattığı kampanya kapsamında vatandaşlara İstanbul Sözleşmesi’ni anlatmaya; sözleşmeyle ilgili özet bilgilerin yer aldığı broşürlerini dağıtmaya devam ediyor.

“İstanbul Sözleşmesi Uygulansın, Kadınlar Yaşasın” sloganıyla gerçekleştirilen kampanya için bir haftadır İstanbul’un tüm ilçelerinde binlerce CHP’li yoğun bir mesai harcıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da parti örgütlerinin çalışmalarını ilk günden beri ilçe ilçe gezerek yakından takip ediyor. Kaftancıoğlu ayrıca Bakırköy, Kartal, Beyoğlu, Ataşehir, Başakşehir, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere gittiği birçok ilçede semt pazarlarını ve esnafı da ziyaret ediyor; vatandaşların İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili sorularını yanıtlıyor.

CHP’li Kaftancıoğlu’nun vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbetlerde ilginç diyaloglar da yaşanıyor. Bazen İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olanlara tek tek sözleşmenin amaçlarını anlatan Kaftancıoğlu, bazen ise sözleşmeye destek veren kadınlara, sözleşmenin detaylarını, bilmeyenlere anlatmaları için çağrıda bulunuyor. CHP’li Kaftancıoğlu’nun Pendik’te bir semt pazarında kendisine İstanbul Sözleşmesi ile ilgili soru yönelten bir kadınla arasında geçen diyalog da bunlardan biriydi. Kaftancıoğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğunu ve bazılarının neden buna karşı çıktığını soran kadına şu sözlerle yanıt verdi:

“İstanbul Sözleşmesi nedir biliyor musunuz? Bir kadına eşi veya bir başka erkek tarafından sözlü ya da fiziksel şiddet uygulanırsa eğer; o kadın bir telefon açtığında devlet o kadını korumak zorunda. Ayrıca sözleşme diyor ki; ‘Eğer şiddet uyguladığı iddia edilen kişi yargılandığında şiddet uyguladığı görülürse cezasını ver’ diyen bir sözleşme. Bu sözleşme kadını yani seni, beni güçlendiren bir sözleşme. İstanbul Sözleşmesi tam olarak bu.

Niye karşı çıkıyorlar, onu da söyleyeyim. Kadınlar konuşmasın, kadın hakkını aramasın diyenler, erkeğin evdeki istekleri karşında kadının konuşmasını istemeyenler, kadını güçsüzleştirmek isteyenler bu sözleşmeye karşı çıkıyor. Oysa kadın güçlendikçe bu toplum güçlenecek, geleceğimiz güçlenecek.”

İstanbul Sözleşmesi’ni bilmediğini ifade eden kadın, Kaftancıoğlu’nun yaptığı açıklamalar sonrasında şunları söyledi: “Ben anlıyorum tabi erkekler asırlardır hep üstün olsun istiyorlar. Kadınlar güçlü olmasın, ezelim istiyorlar. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Kadın neden yapamasın? Hem neden peki Hz. Hatice annemizi örnek göstermiyorlar? Onu niye anlatmıyorlar. Ben çalıştığım işyerinde de gördüm. Erkek arkadaşlar bizi işyerinde bırakıp camiye, futbola, oradan oraya gidiyor. Biz çalışıyoruz.”

Kaftancıoğlu da bu durumun farkında olduğunu belirterek “Bugünün iktidar siyasetçileri de onu yapıyor işte. Biz kadınlar hep birlikte bunu değiştireceğiz. Kadınların ekonomik sıkıntılarının sebebi de bu. Siz şu an İstanbul Sözleşmesi’ni benden daha iyi anlattınız. İstanbul Sözleşmesi tam olarak da bu. Bilin ki; İstanbul Sözleşmesi’ni kim savunuyorsa; o sizi savunuyordur. Güçsüz kadın yoktur, güçsüzleştirilen kadın vardır. Erkekler ne seni ne beni güçsüzleştiremeyecekler” şeklinde konuştu.

İstanbul Sözleşmesi kampanyası en az bir hafta daha sürecek

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, ziyaret ettiği ilçelerden bir diğeri olan Ataşehir’de ise İstanbul Sözleşmesi için gerçekleştirdikleri kampanyayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kadın haklarının korunması ve demokratik bir toplum oluşturulması amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını kaydeden Kaftancıoğlu “Bu topraklarda eziyet çekmeyen, sözlü tacize, şiddete maruz kalmayan kadın var mı arkadaşlar? Biz, bütün kadınlar ve kadın mücadelesine destek veren bütün erkek yoldaşlarımızla birlikte CHP olarak yaşı, giyimi kuşamı, düşüncesi ne olursa olsun tüm kadınları savunmak ve bu doğrultuda çalışmak zorundayız. İşte bu nedenle İstanbul Sözleşmesi çok önemli. İstanbul’da imzalandığı için adı İstanbul Sözleşmesi olan bu sözleşme, tüm Türkiye’de; hatta tüm dünyada şiddet gören, güçsüzleştirilen, öldürülen tüm kadınları ilgilendiren bir durum” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için gerçekleştirdikleri çalışmaların en az iki hafta süreceğini açıklayan Kaftancıoğlu, “CHP İstanbul İl Örgütü olarak 16 milyon İstanbulluya ‘Hepimiz farklıyız ama hepimiz eşitiz’ demek için İstanbul Sözleşmesi’nin ne olduğunu anlatıp, sözleşmeye sahip çıkarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler kendisine parmak sallayanlara karşı kadınların ‘Benim haklarım var’ demelerini sağlayabilmek için İstanbul Sözleşmesi’ni yılmadan anlatacağız. Bir toplumda kadın güçlenirse toplum güçlenir. Toplum güçlenirse ekmek gibi, su gibi hepimizin ihtiyacı olan demokrasi artar. İstanbul Sözleşmesi uygulandığında eşitlik; eşitlik geldiğinde adalet; adalet geldiğinde demokrasi; demokrasi geldiğinde ise tek adam anlayışı yok olacak” diye konuştu.