CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Ekrem Başkan’la kavgamız olamaz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında gerilim olduğu iddiasına ilişkin olarak, "Ekrem Başkan’la kavgamız olamaz" açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin "İktidara yakın bir gazetede bir yazar 'CHP'de 2023 sonrası için büyük iktidar kavgası var. Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında yereli kaptırmamak kavgası var. Ümraniye ve Sultanbeyli ilçe kongrelerinde ortaya çıktı ki İstanbul'da güçlü görünen iki isim İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında adı konmamış bir hesaplaşma yaşanıyor' diye yazdı. Bu doğru olabilir mi?" sorusuna Kaftancıoğlu, "(Gülüyor) Ben sanki biz ittifakmışız, başkalarıyla kavga ediyormuşuz gibi anladım. Şunu net olarak söyleyeyim, partimizin uzun zamandır hiç bu kadar hedefe odaklanarak, parti içinde en ufak bir sıkıntı olmadan çalıştığına tanıklık etmedim. İktidarda öyle bir rant kavgası, pasta paylaşımı var ki bize de bunları söyleyince aynı durumu yaratırız zannediyorlar ve kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Kavga bir rantı paylaşamadığınızda çıkar, amacınız ortaksa çıkmaz. Ekrem Başkan'ın en büyük önceliği İstanbul'a hizmet etmek, benim de en büyük önceliğim partimi iktidara getirmek. Bizim paylaşamayacağımız bir şey yok, hiçbir konuda kavgamız olamaz." yanıtını verdi.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

-Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 30 Ağustos töreninde Sayın Akşener'le birlikte çıktığı sahnede Akşener'in yaptığı Fatih benzetmesi “İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarması” şeklinde yorumlandı ve medyada tartışıldı. Diyorlar ki “İmamoğlu ‘ben aday olmayacağım, başkan kalacağım' dese tartışma bitecek ama demiyor, demek ki aday olabilir.” Sizce bu açıklamayı neden yapmıyor?

Cumhurbaşkanlığını herkes isteyebilir, herkes aklından geçirebilir ama örgütlü mücadelelerde bakış öyle değildir. Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp bir şey söylemesine gerek yok çünkü gündemi değil. Şu anda 7/24 İstanbul sorunlarıyla uğraşan bir başkan. Genel Başkanımız da çıkmış açıklama yapmış “Biz seçime girerken adayı İttifak olarak belirleyeceğiz” demiş, size açıklamıştı. Şimdi birilerinin çıkıp “adayız” veya “değiliz” demesinin anlamı da yoktur, karşılığı da yoktur. Bakın televizyonlarda ne konuşuluyor, işte Abdulkadir Selvi sadece ve sadece “CHP'nin adayı o mu olacak, bu mu olacak” diye dakikalarca konuşuyor. Bunların hiçbir anlamı yok, tamamen toplumu CHP üzerinden tartıştırmak isteyen kötücül bakış diyebiliriz.

Cumhur İttifakı'nın tek adayı var, ne mutlu ki Millet İttifakı'nda şimdiden birçok siyasetçi var ve ne güzel ki hangisi aday olursa olsun kazanıyoruz.