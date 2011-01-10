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Politika

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI İLSEVEN ANKARA (A.A)

10 Ocak 2011 20:37

-CHP İSTANBUL İL BAŞKANI İLSEVEN ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP İstanbul İl Başkanlığına Nebil İlseven'in getirildiğini açıkladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Tamaylıgil, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Tamaylıgil, geçen hafta CHP Merkez Yönetim Kurulunca bir tavsiye kararı alındığını ve 10 Ocak 2011 tarihi itibarıyla örgütsel yapının yönetim kademelerinde yer alan partililerin milletvekili adayı olabilmeleri için istifa etmelerinin istendiğini belirtti. Bu kapsamda yaklaşık 34 il başkanının istifa ettiğini bildiren Tamaylıgil, şöyle dedi: ''Bu süreçte gerçekleşen istifalardan bir tanesi de İstanbul İl Başkanlığı görevini yerine getiren Berhan Şimşek'in istifasıydı. Ondan sonraki süreçte İstanbul bir an önce çalışmalarını ve örgütlenmesini gerçekleştirecek bir sürece başlayacaktır. Bu amaçla da İstanbul İl Başkanlığına Nebil İlseven'in atanması MYK tarafından bugünkü toplantıda kararlaştırılmıştır.''

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