CHP İstanbul İl Başkanı: Demirören Grubu'nun Kemerburgaz’da imara açtırdığı arsayı 2018 yılında yargıya taşımıştık

CHP İstanbul İl Başkanı Başkanı Canan Kaftancıoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği açıklamasıyla gündeme gelen Demirören Grubu'nun Kemerburgaz'daki arsasını Eylül 2018'de yargıya taşıdıklarını hatırlattı.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eylül 2018’de Demirören grubunun Kemerburgaz’da Ziraat Bankasına teminat olarak sunduğu ve hemen ardından büyük bir kent suçuna imza atarak imara açtırdığı golf sahasını CHP Kent Suçları İzleme Kurulu olarak yargıya taşımış kent suçunu ve rantı engellemiştik" ifadesini kullandı.

Sedat Peker ne demişti?

Peker yayımladığı 9. videoda yargıya taşınan arsaya yönelik olarak, "Tabii şimdi bu 750 milyon doların ödenmesi için, ülkede para yok, nasıl olsun. Bunu ödetmek için hemen baskı kurun diyorlar. Kemerburgaz’da Göktürk denen yerde Kemer Country diye bir yer var. Orada bir arsa belirlediler, bu yavrunun üzerine yapacaklar. TV falan onların değil, emanetçi. Serhat’la Berat yönetiyor. Sabah grubu da aynı. Kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece. Kemer Country’deki yeri imara açacaklar. O arsa kimin, yine halkın. İmara açınca tarla olarak verecekler Süleyman’ın var ya Ankara’daki akrabası o işleri yapıyor. Hop bir imar artışı 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun. Artık siz de alıştınız, dinliyorsunuz ya, benim anlattıklarım masal değil." demişti.

Peker şunları söylemişti:

"Demirören aldığı parayı vermiş mi Ziraat’e sorun. Kanal D’nin, CNN Türk’ün, Hürriyet’in, Milliyet’in sahibi sizsiniz. Kemerburgaz’da imara açılmak için üzerinde çalışma yapılan bölüm var mı var. Ben söylüyorum size. Sülü, Veysi geliyor gelmekte olan. Biliyorsunuz ben parça parça koparmayı severim. Dediğim çıkmazsa elimi koyacağım kamerayı açacağım, elimi keseceğim.

Veysi, Kırkpınar güreşlerinde olur ya, bu da süslü Süleyman’ın cazgırı. Süleyman çıkmadan önce bu Süleyman’ı tanıtıyor. Öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak. Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü."

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