CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat oldu

Gökhan Zeybek ve Cemal Canpolat'ın yarıştığı CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminin galibi, 317 delegenin oyunu alan Canpolat oldu. Sadece iki kişinin aday olmak için yeterli imza sayısına ulaşabildiği kongrede konuşan CHP'liler partinin yüzünü sola dönmesi gerektiğni belirtti.

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, Bostancı Gösteri Merkezi’nde dün başlayan CHP 35. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin ikinci günü adaylar kesinleşti. 10’a yakın isim adaylık açıklaması yapmıştı. Ancak kongrede, adaylık için 64 delegenin imzası gerekiyordu. Sadece Gökhan Zeybek ve Cemal Canpolat yeterli imzayı toplayarak aday olabildi. Kongrede iki günde 55 partili konuşma yaptı.

"İmzalara hem genel hem yerel düzeyde müdahale edildi"

İl başkanlığı yarışına giren ancak yeterli imzayı toplayamadığı için aday olamayan Necdet Saraç imzalara müdahale edildiğini öne sürdü. Saraç "Siyasette 24 değil 12 saat bile çok uzunmuş. Benim için verilen imzalara hem genel hem yerel düzeyde müdahale edildi" iddiasında bulundu.

Kongrenin bugünkü bölümünde Divan Başkanı Ercan Karakaş, söz isteyen partililere söz verdi. Konuşan partililer CHP’nin yüzünü sola dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Kongreye CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, Parti Meclisi Üyesi Burhan Şenatalar, milletvekilleri Dursun Çiçek, Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Nurettin Sözen ile belediye başkanları ve partililer katıldı.

"1994 yılından beri partinin yüzünü sağa döndüren, sağa çeviren, sağ siyaset anlayışı..."

Adaylar Canpolat ve Zeybek, oylamaya geçilmeden önce birer konuşma yaptılar. İlk sözü Cemal Canpolat aldı. Yaklaşık 50 dakika konuşan Canpolat, 1989 yılında aldıkları belediye başkanlığını 1994 yılında AKP iktidarına terk ettiklerini belirterek, "1994 yılından beri yürüttüğümüz politikalarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni alamadığımız bir gerçek. 1994 yılından beri partinin yüzünü sağa döndüren, sağa çeviren, sağ siyaset anlayışıyla İstanbul'u, Türkiye'yi almak isteyen anlayışla İstanbul'da belediyenin alınmadığı, alınamayacağı, sağ siyaset çemberiyle İstanbul'da iktidar olunamayacağını, Türkiye'de iktidar olamayacağını, 1994'ten beri yapılan bütün politikalar ortaya koymuştur" dedi.

Adaylığının gündeme gelmesi ile yoğun bir kampanya başlatıldığını öne süren Canpolat bu kampanyayı başlatanların son 20 yıldır CHP'yi iktidar yapamayanlar olduğunu belirterek, "Bu kampanyanın yürümesi CHP'nin iktidara gelmemesi için önemli bir propaganda aracıdır" dedi.

"İddiamız AKP'nin 50 milyon dolara mal ettiği yolsuzlukları ortaya çıkarmak üzerine kurulu"

Canpolat'tan sonra söz alan diğer aday Gökhan Zeybek ise, CHP il, ilçe ve belediyelerin aralarında birleşmeyi ve bütünleşmeyi tam olarak sağlamaları durumunda İstanbul'da 19 ilçeyi daha yönetecekleri iddiasında bulundu. CHP'li İzmir Belediyesi'nin metronun kilometresini 20-25 milyon dolara, AK Parti'nin ise İstanbul'da 50 milyon dolara mal ettiğini savunan Zeybek, "Bizim tavrımız ve iddiamız AKP'nin 50 milyon dolara mal ettiği bu yolsuzlukları ortaya çıkarmak üzerine kurulu" dedi.

Hiçbir zaman partisinin dışındaki bir partiye oy vermediğini belirten Zeybek, "Hiçbir zaman hükümetlerin, bakanların masalarında dağıtılan ulufelerin kenarından, köşesinden geçmedim" diye konuştu.

"Tarih sizi kahraman yapacaksa sizi geliyor ve buluyor diyen" Zeybek, "Tahir Elçi, Diyarbakır Baro Başkanı. Türkiye'nin kahramanıdır" ifadesini kullandı. Zeybek, "Hem belediyeleri kazanacağız, hem meclislere arkadaş sokacağız, parti politikalarımızın buralarda hayata geçmesini savunacağız" diye devam etti.

Adayların konuşmasından sonra Divan Başkanı Ercan Karakaş, sandıkların kurulması için kongreye 45 dakika ara verdi. Sandıkların kurulması ile birlikte oylamaya geçildi. Saat 20.10 itibariyle sona eren oy verme işleminin ardından sayıma geçildi. 317 delegenin oyunu alan Cemal Canpolat CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu. Gökhan Zeybek ise 285 oy aldı.