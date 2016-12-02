CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi atılması olayını protesto etmek amacıyla AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen yürüyüş sonrası, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu kapsamında ifadeye çağrıldığını söyledi. CHP milletvekilleri Engin Altay, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Enis Berberoğlu, Erdoğan Toprak, Gamze Akkuş İlgezdi ve çok sayıda partili Capolat'a destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.

Konuşmasına Castro'nun sözüyle başladı

İfadeye çağrılan Canpolat, burada açıklama yaptı. Açıklamasına Adana'da yurtta çıkan yangında hayatını kaybeden 12 kız çocuğunun ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, getiğimiz günlerde hayatını kaybeden Küba'nın devrim lideri Fidel Castro'ya ait olduğu ifade edilen "Yenilirsek tekrar ayağa kalkarız ve mücadeleye devam ederiz. Ama diktatörler yenilirse bir daha ayağa kalma şansı yoktur" sözünü dile getirdi.

"Devket içinde çeteleşen gruplara dikkat çekmek için AKP önüne yürüdük"

Canpolat, "Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Emniyet Genel Müdürü'nün gözü önünde Fatih Camii'nde adeta devlete meydan okurcasına genel başkanımızın önüne mermi atma mücadelesini vermek için buraya geldik. Devlet içinde çeteleşen gruplara dikkat çekmek için AKP önünde yapmış olduğumuz eylem, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" diye bugün bizi buraya çağırmışlar" dedi.

"Ülkenin tek başına yönetilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Canpolat, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve muhalifleri bastırarak, sindirerek, etkisiz hale getirerek Türkiye'de demokrasinin uygulanamayacağını bilmenizi istiyorum. Bugün yaşamın her alanında ilerici, Aydın, demokrat ve solcu basını susturarak özellikle emek dünyasının, yoksulların ve ötekilerin, laiklikten yana olan bütün basını susturarak, hapislere atarak ülkenin tek başına yönetilmesine CHP olarak müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.Konuşmasının ardından CHP İl Başkanı Canpolat, partisinden milletvekilleri ve avukatlarıyla birlikte ifade vermek üzere soruşturmayı yürüten savcılığa çıktı.

Cenaze töreninde CHP liderine mermi atmışlardı

Şehit polisler için 8 Haziran 2016 tarihinde Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi atılmış, CHP İstanbul İl Örgütü de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi atılması olayını protesto etmek için 9 Haziran 2016'da AKP İstanbul İl Başkanlığı'na önünde basın açıklaması gerçekleştirme kararı almıştı. Yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle CHP'liler bulundukları yerde basın açıklaması yaparak ayrılmışlardı.