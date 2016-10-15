CHP İstanbul İl Başkanı: AKP’liler, 20 belediye başkanının 'FETÖ’cü olduğunu ihbar ettiler

İstanbul’da görev yapan AKP’li 20 belediye başkanının 'FETÖ’cü olduğuna dair ihbar aldıklarını belirten CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, “İhbarın kaynağı AKP’liler. Birbirleriyle ilgili dosya hazırlıyorlar” dedi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan Canpolat, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yaşanan mağduriyetler, gelen ihbarlarla ilgili yürüttükleri çalışmaları ve seçim hazırlıklarını anlattı.

Canpolat, sadece İstanbul'da aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da bulunduğu AKP'li 12 belediye başkanı ve 60 belediye meclis üyesi hakkında 'FETÖ' ile birlikte hareket ettikleri yönünde iddialar olduğunu aktardı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na da bu yönde ihbarlar geldiğini söyleyen Cemal Canpolat şunları kaydetti:

"Birbirine pusu kuruyorlar"

“Şimdi birbirlerine pusu kuruyorlar, birbirleriyle ilgili dosya hazırlıyorlar. Bize AKP içinden onlarca dosya geliyor. Özel bir çalışma grubu kurduk bu dosyaları inceliyoruz. Hepsi birbiri hakkında ‘FETÖ'cü diye ihbarda bulunuyor. Bize FETÖ'cü diye ihbar edilen belediye başkan sayısı 20.”

Bu durumda 39 ilçesi olan İstanbul'daki belediye başkanlarının yarısının FETÖ ile bağlantılı olduğunu ifade eden Canpolat bir kısmının cemaatle bağlantısının AKP tarafından da bilindiğini kaydetti. Canpolat AKP'li 20 belediye başkanı hakkındaki iddiaları araştırmak üzere hukukçular, mali müşavirler, denetim uzmanları ve eski Sayıştay üyelerinin de kurdukları özel ekibin çalışmasının son aşamaya geldiğini belirtti.

"AKP mücadele edemiyor"

“İstanbul'daki arazileri hangi cemaate hangi vakfa tahsis ettiler? İstanbul'daki ihaleleri kimlere verdiler? Çıkıp açıklasınlar” diyen Canpolat, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine geldiğinden beri toplam 222 milyar dolarlık bütçeyi harcadığını dile getirdi. Canpolat bu rakamında sadece resmi bütçeyi ifade ettiğini söyledi. AKP'nin şu an FETÖ'ye karşı mücadele edemediğini ifade eden Canpolat “Birinin kardeşi darbe yapıyor kendisi AKP genel başkan yardımcısı. Birinin eniştesi FETÖ'nün finansörü kendisi AKP'nin belediye başkanı. İnandırıcı değiller. Bank Asya'ya öğretmen maaşını yatıranları tutukladılar. Peki Bank Asya'yı açanlar nerede? İBB'nin parasını Bank Asya'ya yatıranlar nerede” diye sordu.

"5 bin 335 mağdur başvurdu"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından 10 bine yakın mağdur yardım için başvuruda bulundu. İl Başkanı Cemal Canpolat başvuru sayısı artınca ekip kurmak durumunda kaldıklarını söyleyerek il sekreteri ve il başkan yardımcısının 7 hukukçudan oluşan bir ekiple başvurular üzerinde çalıştığını kaydetti. Bugüne dek üzerinde çalışma yaptıkları 5 bin 335 dosyanın CHP Genel Merkezi aracılığı ile Başbakanlık'taki komisyona iletildiğini anlatan Canpolat “Başvuranların büyük kısmı da gerçekten mağdur. Başvuranların bin 290'ı işçi, 3 bin 65'i memur” dedi. Canpolat mağdur olduğu için başvuranlar arasında sadece AKP seçmeni değil AKP delegelerinin bile bulunduğuna dikkat çekti.

"Allah CHP'ye karşı sınadı"

Çok sayıda mektup da aldıklarını dile getiren Canpolat kendisini çok etkileyen bir mektubu şöyle aktardı: “Ben hayatımda hiç sol partiye oy vermedim. Sol partiye oy vermenin günah olduğunu anlattılar. Demek ki Allah bizi sınadı. En son CHP'nin kapısına getirdi. 6 çocuğum var. Öğretmen maaşımı kestiler. Bankada 30 bin liram vardı ona el koydular. Çocuklarımı kaydettirecek param yok.”

"Yerel seçime hazırlanıyoruz"

Yerel seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Canpolat 12 ilçenin pilot bölge ilan edildiğini belirtti. Canpolat, “Bugün seçim olsa kazacağımız ilçeler Bayrampaşa, Eyüp, Küçükçekmece, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Tuzla. Bu 6 ilçede çok önde gözüküyoruz. Diğer 6 ilçede de en yakın partiyiz. Hem sokakta hem örgütte bir karşılığı olan, halka dokunan adaylar üzerinde çalışıyoruz. Kimse gökten zembille inmeyecek. Üsküdar 3 seçimdir beceriksiz ve yanlış adaylardan dolayı kaybediyoruz. Beykoz da yine yanlış adaydan dolayı kaybettik” dedi.