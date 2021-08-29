CHP İstanbul'dan 30 Ağustos programı: 39 ilçede fener alayı düzenlenecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünü programını paylaştı. Programa göre 39 ilçede fener alayı düzenlenecek ve etkinlikler yapılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı sabahı Taksim’de düzenlenecek çelenk sunma programına katılacak. CHP İstanbul İl Örgütü ise ilçe meydanlarında çelenk sunma programlarına katılıp gün boyu bayrak dağıtacak. 30 Ağustos akşamı ise tüm ilçelerde fener alayları gerçekleştirilecek. İstanbul’un 39 ilçesinde hem CHP ilçe örgütlerinin hem de CHP’li belediyelerin organize ettiği kutlama etkinlikleri pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek.

Kaftancıoğlu da İstanbul’daki kutlama programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kutlamaların pandemi koşullarına uygun olarak organize edildiğini ifade eden Kaftancıoğlu şunları söyledi, ‘

’Tüm İstanbulluları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliği ve tüm halkın fedakarlığıyla kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı gelecek nesillere aktarmak için bayraklarımızla bayramımızı coşkuyla kutlamaya, selamlaşmaya davet ediyoruz.‘’