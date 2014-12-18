CHP İstanbul binasına asılan yolsuzluk pankartını polis indirdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına asılan ve üzerinde Bilal Erdoğan ile 4 eski bakanın maskeli fotoğraflarının bulunduğu "17-25 Aralık Haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası Olsun" yazılı pankart mahkeme kararıyla indirildi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, pankart için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talebi üzerine de, mahkeme pankartın indirilmesi yönünde karar verdi.



Akşam saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelen polis ekibi, ellerindeki mahkeme kararını göstererek pankartın indirilmesini istedi. Ancak partililer pankartı indirmek istemedi. Bunun üzerine polis ekibi belediyeden vinç istedi.



Kağıthane Belediyesi'ne ait bir vinçle çatıya çıkan belediye görevlisi, pankartı bulunduğu yerden sökerek aşağıya attı. Sivil polisler de pankartı alarak götürdü.