-CHP İŞÇİNİN, İŞSİZİNYANINDADIR İSKENDERUN (A.A) - 08.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''(CHP nerede) diye soruyorlar, CHP işçinin, işsizin, emeklinin, çiftçinin, alın teri ile ekmek kazananın yanındadır'' dedi. Kılıçdaroğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde parti teşkilatını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada toplanan partililere ve vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, CHP'nin halkın partisi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, amaçlarının ülkede herkesin barış ve huzur içerisinde yaşaması, hedeflerinin ise halkın iktidarında bir tek çocuğun bile yatağa aç girmemesi olduğunu ve bunun sözünü vatandaşlara verdiklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''(CHP nerede) diye soruyorlar? CHP, işsizin, işçinin, emeklinin çiftçinin alın teri ekmek kazanın yanındadır. Bize diyorlardı ki; (siz sadece eleştiriyorsunuz öneri getirmiyorsunuz), öneri getirdik, 41 tane öneri getirdik, bekledik, (41 kere maşallah desinler) diye yürekleri hopladı, hemen başladılar (siz kaynağı nereden bulacaksınız) diye, biz buluruz ona söyledim kulakları duymuyorsa bir kere daha söylüyorum benim adım Kemal söz verdik mi buluruz biz.'' Kılıçdaroğlu, yeni bir sayfa açtıklarını ve vatandaşlarla birlikte yürüyeceklerini belirterek, ''İkinci ulusal kurtuluş savaşını beraber kazanacağız. Onlar, haramilerin düzenini kurdular, kendileri köşeyi döndüler, yoksulluk arttı. Biz halkın partisiyiz halkın çıkarlarını savunacağız, CHP iktidarında tüm sorunlar çözülecek'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, daha sonra parti binasında partililere katılan ve yaklaşık 500 kişi oldukları bildirilen vatandaşlara parti rozetlerini taktı. -BELEDİYEYİ ZİYARET- CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada bir gazetecinin milletvekili adaylarını ağırlıklı olarak ön seçimle belirleyecekleri yönünde açıklamasının olduğunu hatırlatıp diğer yöntemleri de kullanıp kullanmayacağı yönündeki sorusu üzerine, ''Yasanın verdiği yetkiler nelerse o çerçevede olacak. Merkez yoklaması da olabilir. Ama ağırlıklı olarak ön seçim olacak'' dedi. Hükümetin yerel yönetimler politikasını nasıl bulduğu yolundaki soruya Kılıçdaroğlu, ''Başarılı bir performans çizmiş değil. Bunun kanıtı da hükümete ilk geldiklerinde açıkladıkları acil eylem planında belediye gelirleri yasasını çıkaracaklarını söylemişlerdi. O konuda hiçbir adım atılmadı. Yerel yönetimler kendi kaderiyle başbaşa bırakılmış durumda. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi lazım'' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Adana'da geçen ay yapılan CHP Seyhan İlçe Kongresi'nde 15 kişilik yönetim kuruluna giren 4 kadından 3'ünün istifa etmesinin ardından, yerlerine yedekteki erkek üyelerin alınarak parti tüzüğündeki kadın kotasının by-pass edildiği yönündeki soruya da, ''O kotaya uygun olacak şekilde yedek bayan üye varsa onların gelmesi gerekiyordu. Ancak ilçe yönetimi yanlış yapmış düzeltiriz, tüzük var. Onlar yanlış yapmışsa biz düzeltiriz'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye meclis salonunda kentteki sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle biraraya gelerek sorularını yanıtladı. Seçimlerdeki yüzde 10 barajının 12 Eylül 1980 darbesinin bir sonucu olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, bunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Sendikaların ücret sendikacılığı yapmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, işverenin de düşünülmesi ve fabrikanın varlığını sürdürebilecek şekilde ücret talebinde bulunulmasını istedi. Devlet kadrolarındaki kadrolaşmayla ilgili bir soruya Kılıçdaroğlu, ''Hakim bir kişi karşısına geldiğinde onun siyasi görüşüne göre karar verirse ona hakim denir mi? Türkiye'de bugün bu yaşanıyor. Kamu görevlileri işe alınırken düzgün adam mı görevini tam yapıyor mu ona bakılmalı. Siyasi görüşü önemli olmamalı'' dedi. Kılıçdaroğlu, Alevilerin sorunları yönündeki soruya da şu yanıtı verdi: ''Kim nerede ibadet yapmak istiyorsa gitsin yapsın. Bu konuda CHP milletvekillerinin verdiği 3 tane kanun teklifi var. Kabul edilirse Cemevleri ibadet yerleri sayılacak. İnsanlar gidip orada ibadet yapacaklar. Zaten yapıyorlar herkes bunu biliyor, bu ülkenin Cumhurbaşkanı da Bakanları da Cemevlerini ziyaret ediyor. O çerçevede bakmamız gerekiyor. Aslında zorunlu din dersi yok, Din ve Ahlak Kültürü Dersi var. Ama biz dersi amacından saptırdık. Bu konuda AİHM kararı var. O kapsamda Anayasa değişikliği gündeme getirilebilir.'' Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde organize sanayi bölgelerine yatılı meslek liseleri kuracaklarını da bildirdi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, Dörtyol ilçesine geçerek 19 Aralık Spor Salonu'nda düzenlenen CHP'ye katılım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, yaptığı kısa konuşma sonrasında burada da CHP'ye katılanlara rozetlerini taktı.