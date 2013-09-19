CHP: İş bulamayan kadın, ev kadınlığına geri dönüyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP’nin ekonomi raporunda, geniş işsizlikte 2009 yılının Ekim ayından bu yana en yüksek rakama ulaşarak 4,5 milyonu geçtiği, işsizlikteki artışta büyük payın kadınlardan geldiği belirtilerek, “Kadınlar, iş bulamadığı için ev kadınlığına dönüyor” dendi.

Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın koordinasyonunda hazırladığı 72. Ekonomik Görünüm Raporu’nda, Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri ile Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirildi.

Raporda, Haziran’da işsiz sayısının, geçen yılın aynı ayına göre, 299 bin kişi artarak 2 milyon 525 bin kişi olduğu, iş bulma ümidini kaybetmiş veya çeşitli nedenlerle iş aramayan ancak “İş bulsam çalışırım” diyenleri de kapsayan işsizlerin sayısı 553 bin kişilik artışla 4 milyon 556 bin kişiye ulaştığı kaydedildi.

Her 100 işsizlik artışının 85’i kadınlardan

“Gerçek işsiz diyebileceğimiz ‘geniş işsizlerin’ sayısı 2009 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek artışını gösterdi” denilen raporda, işsizlikteki artışın, 471 bin kişisinin kadınlardan geldiğine dikkat çekildi ve son bir yıldaki işsiz sayısındaki her 100 kişilik artışın 85’inin kadın işsizliğinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

Tarladaki, kentteki kadın ev kadını oluyor

Raporda, “Nitekim, çeşitli nedenlerle iş aramayan ancak iş bulsam çalışırım diyenlerin izlendiği ‘diğer’ hesabındaki 274 bin kişilik artışın 216 bini de kadınlardan oluşuyor” denildi. Rapora göre tarım istihdamında son bir yılda yaşanan 81 bin kişilik gerilemenin tamamı da, “kadınların ücretsiz aile işçiliğinden çekilmesinden” kaynaklandı.

Haziran’da genç işsizliği de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan arttı ve genç işsiz sayısı 110 bin kişi artarak 822 bine ulaştı.