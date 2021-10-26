CHP, Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' diyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye hayır oyu vereceklerini duyurdu.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Tezkereye ilişkin görüşmelerde AK Parti, MHP ve İyi Parti "evet" diyecek. HDP ise "hayır" tutumunu devam ettirecek.

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