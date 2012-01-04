-CHP Irak sınırındaki olaya Meclis araştırması istedi TBMM (A.A) - 04.01.2012 - CHP, 35 kişinin öldüğü Irak sınırındaki olayla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, 35 yurttaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ülkede büyük bir acının yaşanmasına neden olduğunu ifade edildi. Olayda hangi kurum ve kişilerin sorumluluğu bulunduğunun bilinmediği ve bunların açığa çıkarılmasının büyük önem taşıdığı belirtilen gerekçede, şöyle denildi: ''Bölge insanın sınırda ticaret yaptığı ve gruplar halinde sınırları aştığı bölgenin resmi otoritelerince bilinmesine rağmen; bu grubun kimlerden oluştuğu ve ne amaçla orada bulunduğunun yeteri derecede araştırılıp araştırılmadığı kamuoyu tarafından bilinmemektedir. Eğer yeteri kadar araştırılmış ise neden vur emri verildiği, araştırılmamış ise vur emrinin hangi gerekçeyle alındığı önemli bir soru olarak yanıtlanmayı beklemektedir. Bölgede devam eden sınır ticaretine ya da kaçakçılığa ilişkin devletin resmi ya da gayrı resmi politikasının ne olduğu, bunun yerine farklı istihdam seçeneklerinin yaratılıp yaratılamayacağının araştırılması ve soruşturulması gerekmektedir.''