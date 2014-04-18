CHP: 'İnternet jandarması' yerine, ortak aklın ürünü tüzük oluşturulmalı

CHP Bursa Milletvekili Doç.Dr. Aykan Erdemir, internetteki erişim sağlayıcıları için “Erişim Sağlayıcıları Birliği”nin kurulması ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı. Erdemir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bir an önce çıkarılması gerektiğini söyleyerek, “internet jandarması olarak görev yapacak” ifadesiyle anlattığı Erişim Sağlayıcılar Birliği’nin 19 Mayıs’a kadar kurulmaması halinde, tüm erişim sağlayıcılarına yıllık cirolarının yüzde biri oranında ceza kesileceğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada “Rüşvet ve yolsuzluğu örtbas etmek için aceleyle çıkarılan kanunlardan biri olan ve 19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen 5651 Sayılı Kanundaki Değişik ile Türkiye İnternet’i karartmıştı. Bu yasakçı ve baskıcı düzenlemeyle Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulmuştur. Erişim Sağlayıcılar Birliği, İnternet Jandarması olarak görev yapacak bir Erişim Engelleyiciler Birliği olarak öngörülmüştür. Bu Birliğin kuruluş süreci, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş olan erişim sağlayıcıların en az %25’inin kurucu iradesi ve imzasıyla onaylanacak bir tüzükle tamamlanacaktır.” denilerek, Birliğin 19 Mayıs’a kadar dörtte bir imza olan 82 imzaya ulaşılarak kurulmaması halinde ise tüm erişim sağlayıcılarının yıllık cirolarının yüzde biri oranında ceza ile karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, Birliğe üye olmayı reddeden işletmeler yüzünden, “sadece aboneleri olan” firmaları erişim sağlayıcı saymak formülüne gidileceği iddialarına yer verildi. Açıklamada ayrıca, “Bugün Türkiye’nin önünde iki seçenek vardır: BTK’nın dayatmaya çalıştığı tüzük mü? Büyüklerin yanı sıra orta ve küçük ölçekli erişim sağlayıcıların da katıldığı ortak aklın ürünü bir tüzük mü?” denilerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bir an önce çıkarılması gerektiğine yer verildi.