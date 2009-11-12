T24 - “Kurtuluş Savaşı’nda, Dersim isyanında ‘analar ağlamasın’ denildi mi” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen’i, Kemal Kılıçdaroğlu alkışlarken Tunceliler, “CHP insanlık suçu işliyor” dedi.



Star gazetesinin haberine göre TBMM Genel Kurulu’nda ‘demokratik açılıma’ karşı çıkarken terörle mücadele için, binlerce insanın hayatını kaybettiği, onbinlercesinin sürüldüğü Dersim olaylarını örnek gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’i, CHP milletvekili Kemal Kıçıdaroğlu’nun alkışlaması hemşehrilerini ayağa kaldırdı. Tuncelili Kılıçdaroğlu, Öymen’i alkışlamasını ‘yorum yok’ diye geçiştirirken, Tunceliler sert tepki gösterdi. Alevi dernekleri, aydınlar ve Tunceli şehir dernekleri bu ırkçı anlayışı protesto ederek CHP içindeki Alevilerin partiden ayrılmalarını istedi. Sivil toplum kuruluşları, 1938’de Dersim’de yaşanan vahşeti teröre karşı çözüm modeli olarak göstermenin insanlık suçu olduğuna dikkat çekti.



Öymen’in kini bitmedi



• DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis: Bu, ıslanan süngüler kurumasın, demektir. Ailemden 24 kişiyi o dönemde kaybettim. Mazlum olan biziz ama Sayın Öymen hala kinden arınmış değil.



• DTP Grup başkanvekili Selahattin Demirtaş: Meclis’te bu tür görüşleri savunacak başka bir milletvekilinin olabileceğine inanmıyorum.



Neye hizmet ediyor?



• KADEP Genel Başkanı Şerafettin Elçi: Ne yazık ki işin başından beri CHP’nin yönetimi tamamen militarist açıdan olaylara yaklaşıyor.



• HAKPAR Genel Başkanı Bayram Bozyel: Bu sözler korkunç. Zaten bu noktadaysak tam da Onur Öymen’in yaklaşım tarzıdır. Provokatif bir yaklaşım ve neye hizmet ettiğini anlamak zor.



CHP’de Dersim depremi



CHP’li Onur Öymen’in sözleri, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nu da karıştırdı. Toplantıda, Tuncelili ve Alevi kökenli Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile Diyarbakırlı Mesut Değer ve Adıyamanlı Sırrı Özbek Öymen’e sert tepki gösterirken CHP lideri Deniz Baykal da, “Dersim örneği hoş olmadı” dedi. Öymen, “Ben Atatürk’ün terörle mücadele kararlılığını vurgulamak için bu örnekleri verdim” diyerek savundu. Baykal, bunun üzerine “Geçmişi deşerek insanları rencide etmek uygun değildir” karşılığını verdi.



CHP’deki Tunceliler istifa etmeli



Özkan Tacar (Tunceli Dernekleri Federasyonu Başkanı): Dersimlilerin İngilizlerle aynı kefeye konularak düşman addedilmesi, Dersim halkına yapılmış en ağır ithamdır. Öymen, Uluslararası Savaş Mahkemesi’ne çıkarılmalı. Bu ifadelerin yalnızca Öymen’in değil, CHP’nin kafatasçı anlayışının ürünü olduğunu düşünüyorum, CHP içindeki Dersimlileri de istifa etmeye çağırıyorum.



CHP kafatasçı zihniyetini gösterdi



• Ferhat Tunç: Onur Öymen, tarih önünde büyük bir suç işlemiştir. CHP’nin kafatasçı, ırkçı zihniyetinin yansımasıdır. Bu açıklamalarından sonra CHP’ye oy veren Alevileri de durumu bir kez daha gözden geçirmeye çağırıyorum.



Öymen’in anası hiç ağlamadı, o bilmez!



• Naci Kutlay: Onur Öymen’in zaten yapısı, anlayışı barıştan yana değil. İnsanların mutluluğundan yana değil ki. Öymen’e sorsan anaların daha çok ağlaması gerekirdi’ gibi bir anlayışı var. O kadar insanlık dışı bir anlayış ki bu anlayış. Kendisinin bir anası ağlasaydı, bu sözleri kullanmayacaktı. Anası ağlamamış.



İnsanlık ayıbı işledi



• Hubyar Sultan Alevi Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu: Dersim Katliamında Analar ağlayamamıştır. Çünkü orada anaların ağlamasına bile fırsat verilmemiştir. Bu insanlık ayıbını ve suçunu işleyen Onur Öymen’i kınıyoruz ve kendisini insani değerleri öğrenmeye davet ediyoruz. “



• Kamer Genç: Talihsiz bir açıklama. Tunceli halkını rencide etti.



Dersimlileri ‘düşman’ saydı



Öymen, “Çanakkale Savaşı’nda 200 bin şehidimiz vardı, hepsinin anası ağladı. Kimse bu mücadeleyi durduralım demedi. Kurtuluş Savaşı’nda, Şeyh Sait isyanında, Dersim isyanında, Kıbrıs’ta analar ağlamadı mı?



Siz terörle mücadeleden korkuyorsunuz?” demişti.



Genel görüşme Cuma günü



AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, ‘demokratik açılım’ ile ilgili genel görüşmenin 13 Kasım’da yapılması için bugün Danışma Kurulu’nun toplanmasını isteyeceklerini söyledi.

