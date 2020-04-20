CHP, infaz düzenlemesinin şekil yönünden iptali için AYM'ye gidiyor

CHP; AKP ve MHP’nin TBMM’den geçirdiği infaz düzenlemesinin “af düzenlemesi” olduğu gerekçesiyle “şekil yönünden” iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’nin bu hafta yapmayı planladığı başvurunun temelinde salt çoğunlukla kabul edilen af düzenlemesinin en az 360 milletvekilinin oyuyla yapılması gerektiği belirtilecek. CHP, şekil yönünden yapacağı başvurunun ardından esas yönünden de ikinci bir başvuru yapacak.

CHP, söz konusu düzenleme hakkında esastan AYM’ye başvurmaya hazırlanırken, parti içinde düzenlemenin şekil yönünden de iptali için de başvuruda bulunulması benimsendi. İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmasının ardından 10 gün içinde yapılması gereken şekil yönünden başvurunun temelinde, “düzenlemenin bir af düzenlemesi olduğu” belirtilecek.