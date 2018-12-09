CHP ile İyi Parti'nin Ankara konusundaki düğümünün bu hafta çözülmesi bekleniyor

CHP ve İyi Parti arasındaki ittifak çalışmalarının ve Ankara düğümünün bu hafta çarşamba gününe kadar bir araya gelmeleri beklenen genel başkanlar görüşmesinde çözüleceği belirtiliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener’in haftanın ilk yarısında yapacakları toplantıda Ankara adayının netleştirilmesi ve diğer illerde taksimatın yapılacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, CHP’nin Ankara’da ısrar etmesi halinde İYİ Parti başka büyükşehirler için talepte bulunacak. İyi Parti, partilerinden aday olmayacağını dile getiren Mansur Yavaş’ı gündeme getirmeyecek.

CHP’nin aday isimlerini dinleyecek. CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı için Mansur Yavaş'tan sonra iki ismin adı konuşuluyor.

Genel başkan başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan.

Ankara doğumlu, ODTÜ Sosyoloji Mezunu olan Özaslan, Atatürk'ün talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Genel Başkanı Özalsan, T24’ün adaylığına ilişkin soruya, “Eğer CHP ve İYİ Partinin değerli genel başkanları bana böyle önemli bir görevi tevdi ederlerse ne mutlu bana. Bu görevi layıkıyla ve onurla yerine getiririz” yanıtını verdi.