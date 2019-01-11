CHP ile İyi Parti iş birliğine iki il daha eklendi

Kulislere göre yerel seçimler için iş birliği yapan CHP ve İyi Parti anlaştığı 21 büyükşehire Malatya ve Kahramanmaraş'ı da ekledi. Bu iki şehirde İyi Parti'nin CHP'yi destekleyeceği belirtilirken, iki parti arasında 20 ilde gösterilecek adaylarla ilgili de uzlaşmanın sağlandığı söyleniyor.

CHP, Kahramanmaraş’a milletvekili Ali Öztunç, Malatya’ya ise Soner Gökçe’yi aday göstermişti.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın kulis haberine göre Yozgat, Aksaray, Kilis, Amasya, Sivas ve Rize’de ise iki parti arasında görüşmeler sürüyor.

Bir süredir yapılan görüşmeler sonucunda İyi Parti’nin Kırşehir, Bolu, Erzincan, Artvin, Bilecik, ve Bartın’da CHP’nin adayını desteklemesi kararlaştırıldı. Aynı şekilde CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye’de İyi Parti’nin adayını destekleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Ocak Salı günü Ankara’da Mansur Yavaş için aday tanıtım toplantısı yapacağı kaydedildi.

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