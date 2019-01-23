CHP ile İyi Parti Etimesgut'ta uzlaştı

CHP ile İyi Parti görüşmelerinde sorunlu yerlerden biri olarak gösterilen Ankara’nın Etimesgut ilçesi adayı konusunda uzlaşma sağlandı. İyi Parti, Etimesgut’ta CHP’nin adayını destekleyecek.

CHP ile İyi Parti arasında oluşturulan 'Millet İttifakı'nda Ankara'nın Etimesgut ilçesi için uzlaşma çıktı. Etimesgut ilçesinde CHP'nin belediye başkan adayı desteklenecek.



Sorunlu ilçelerden biriydi



Ankara'nın Etimesgut ilçesi Millet İttifakı'nda sorunlu yerlerden biri olarak gösteriliyordu. Parti kurmaylarının bir araya gelmesiyle sorun çözüldü ve CHP adayının desteklenmesi kararı çıktı.