CHP ile İyi Parti anlaşmasına CHP Balıkesir'den tepki

CHP ile İYİ Parti arasındaki yerel seçim anlaşması CHP Balıkesir İl Örgütü’nde tepkiye neden oldu. Bazı partililer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etti.

CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın’ın adaylığının geri çekildiği iddiası üzerine partililer, il başkanlığı önünde toplandı. Anlaşmaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP aday çıkaracak. İYİ Parti ise CHP’nin adayını destekleyecek. CHP ise buna karşılık Samsun, Ordu, Trabzon, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de İYİ Parti adayını destekleyecek.

Akın, konuyla ilgili “Genel merkezin takdiri” diye konuştu.

Ancak partililer il başkanlığı önünde toplanarak Kılıçdaroğlu aleyhine slogan attı ve genel başkanı istifaya davet etti.

"Balıkesir'de verecek safımız yok"

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Akın’ın adaylığının geri çekilmesi halinde partiden istifa edeceklerinin sinyalini verdi.

Partililere hitap eden Sarı, şöyle konuştu: “Bizim yönetimimizin adına bizim Balıkesir’de verecek bir safımız yok. Biz iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Eğer böyle bir büyükşehir teslimiyet süreci olacaksa yönetim olarak, sizin de desteğinizle bu görevi burada noktalarız.”