CHP ile BDP 'demokratik blok'da buluştu!

T24

SIRADA BURSA, ERZURUM VE KONYA VAR





'TEMEL SIKINTI EKONOMİ'



'ÇÖZÜM KOLAY DEĞİL'



'KİMLERLE GÖRÜŞÜLDÜ BİLMİYORUZ'



YENİ KATILIMLAR



Banu Güven’le Artı’ya konuşan Tekin, "CHP’de ne ittifak ne de işbirliği söz konusu değil. Ne yazık ki bir medya grubunda alışkanlık haline gelen bir şey var: olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek. CHP’nin tek başına iktidar hedefi var ve ittifak ya da işbirliği söz konusu değil" dedi. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:"Ayrıca, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına kapımız açık. CHP’li olmak istiyorum diyen her vatandaş CHP’ye katılabilir. Ama bizim, dışımızdaki bir siyasi partiyle ittifak arayışımız yok. Genel başkanımız iktidar olmak için yola çıktı ve bunun için her türlü çabayı göstereceğiz.Birlik, bütünlük, demokrasi, insan hakları konularında ise her türlü işbirliği olur. AB sürecinde bunun örneği yaşandı ve destek verildi. Temel kritlerler de biraraya gelinir ama seçim işbirliği söz konusu değil."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in ifadesiyle 'bayramlaşmak' için Şanlıurfa ve Diyarbakır’a gitti.CHP’nin bundan sonra sık sık bölgedeolacağını söyleyen Tekin, 1 Aralık’taki Bursa ziyaretinin ardından iki önemli durağı daha açıkladı: Erzurum ve Konya.Urfa ve Diyarbakır ziyeretleriyle ilgili "...Siverek ve Hilvan’da heyecan ve coşkuyla karşılandık. Orası uzun süredir kanamalı bir coğrafya...” diyen Tekin, "Diyarbakır’a gidiş sadece bir bayramlaşmak içindi. Daha sonra yeniden o bölgelerde olacağız. Biz CHP’yiz; 15 siyasetçinin bir araya gelip siyasi parti kuralım dediği bir parti değiliz. Sorumluluklaırmız çok büyük ve oralarda olmalıyız” şeklinde konuştu.Tekin, "Bölge halkının beklentileri nedir, örneğin anadilde eğitim konusunda?" sorusuna, "Bölgede siyasal, sosyal, ekonomik, psikolojik sorunlar var. 30 yıllık süreçten söz ediyoruz. Bunu bir tek şeyle çözmek mümkün değil.Temel sıkıntı ekonomi. Binlerce kardeşmiz iş kapısı bekliyor ve bu insanların daha sağlıklı düşünebilmesi için ekonomik sorunularını çözmemiz gerekiyor. İç Anadolu’da da böyle bir durum söz konusu..." yanıtını verdi."Kürt sorununu ayrıştırıyorsunuz galiba... Bölgenin daha sıcak meseleleriyle ilgili talep edildi?" şeklindeki soruya, "Genel tablo ve insanların özlemi, barış ortamı talep etmeleri. 17 bin tane faili meçhul cinayetin olduğu bir bölge ve hemen hemen her evde ölüm ve gözyaşı var. Ana talep barış, sevgi ve kardeşlik ortamının olması" şeklinde yanıt veren Tekin, şunları söyledi:"Bugüne kadar eleştiriler olmuş olsa da, bölge ve Türkiye’ye bakış açısından en sağlıklı raporları CHP hazırlamıştır. 89 raporu hala güncelliğini koruyor. Yeni rapor için arkadaşlarımız 5 aydır çalışıyor.Bize de zaman zaman 'ne oldu rapor?' diye sorulur. Ben de, 'Erbakan dönemi ve bazı bakanlara bakıldığında daha da öncesinden itibaren; 15 yıldır ülkeyi yönetenlerden hesap ve rapor sorulmaz ama muhalefet partisine sürekli sorulur' diye düşünürüm."Uzun süre ülke gündemini meşgul eden Kürt paketinin içinde ne olduğunun hala bilinmediğini belirten Tekin, 'kendi politikalarının ne olduğu' yönündeki soruya ise, "Belirttiğim gibi 89 raporumuz güncelliğini koruyor ama yetmiyor. Bunun için ikinci bir rapor hazırlıyoruz. Bu da bugünden yarına hazırlanacak bir şey değil. Çok kapsamlı sorunlar var bunları çözmek o kadar kolay değil. Böyle olsaydı 15 yıldır ülkeyi yönetenler çözmüş olurlardı" yanıtı verdi.İktidarın bölgedeki sorunlarla ilgili muhalefete bilgi vermediğini, bunun devlet geleneğiyle bağdaşmadığını belirten Tekin, "Terörün hangi boyutta ve nerelerde olduğunu doğrusu bizler daha bilmiyoruz. Genel başkanımıza ya da diğer siyasi partilere bilgi verilmiş değil. İkridarın daha duyarlı davranmasını beklerdim.Son dönemlerde, kritik ortamlarda, iç ve dış politikalarla ilgili ana muhalefet partisine bilgi verilmemesi ayıptır diye düşünüyorum. Bölgeyle ilgili önemli gelişmeler var ve örneğin kimlerle görüşülüyor bilmiyoruz" dedi.Diyarbakır ziyareti sonrası, eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu’nun CHP’ye katılacağı yönündeki haberlerle ilgili, "Sadece sayın Tanrıkulu değil birçok arkadaşımız özellikle CHP geleneğinden gelmiş, sosyal demokrat kiriteleri taşıyan birçok arkadaşımızı CHP’ye dahil edeceğiz. Sayın Tanrıkulu da içlerinde" diyen Tekin, 'diğer isimler kimler?' sorusuna şu yanıtı verdi:"Şu anda isimleri zikretmek istemiyorum; çok sayıda kişi var. Sadece bölgede değil merkez sağda, Demokrat Parti’de ANAP’ta siyaset yapmış arkadaşlarımızı saflarımıza alacağız."