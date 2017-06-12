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Çevre

CHP ile Bakan Eroğlu arasında mektuplu zeytin düellosu

Orman ve Su İşleri Bakanı vekillere ‘zeytin’ mektubu gönderdi; CHP’li Ekici, bakanı komisyona çağırdı

12 Haziran 2017 20:49

TBMM’de tüm gözler zeytin düzenlemesine çevrilirken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, milletvekillerine ekinde bir kitapçık da olan zeytin mektubu gönderdi.

5 Yıllık Zeytin Eylem Planından söz eden Bakan Eroğlu,  plana göre, 1 milyon 430 bin yabani zeytin (delice) aşılanacağını, 70.000 adet de zeytin ağacı dikileceğini öne sürdü.

1.5 milyon adet zeytin ağacından yıllık ortalama 270 milyon gelir elde edileceğine dikkat çeken Eroğlu’na CHP mektuplu yanıt gönderdi.

CHP’nin Sanayi Komisyonu Üyesi, Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, mektuplu yanıt gönderdiği Bakan Eroğlu’nu komisyona davet etti.

Ekici, “En azından 2 yıldır diktiğinizi ve aşıladığınızı beyan ettiğiniz 836 bin zeytin ağacına sahip çıkmak için önümüzdeki günlerde toplanacak Komisyon çalışmalarına teşrif etmenizi ve zeytinlikleri yok edecek madde düzenlemesine karşı çıkmanızı bekliyor” dedi.

Mektuplar şöyle:

 

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