İçişleri Bakanı Soylu'dan muhalefete: Bu millet size 2023'te öyle bir ders verecek ki kendi partinize gelemeyeceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta katıldığı AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti ile CHP arasındaki puan farkının 15,5 olduğunu söyledi. Soylu, "Bu millet size, 2023'te öyle bir ders verecek ki; kendi partinize giremeyeceksiniz” dedi.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na konuştu.

“Yeni Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan siyaset felsefesi var”

Son zamanlarda açıklanan anketlerle ilgili değerlendirmede bulunan Soylu "Neymiş? Anketler şöyleymiş, böyleymiş. Çocukluğumdan beri siyaset içindeyim. Bugüne kadar hiçbir ayı anket incelemesi yapmadan geçirmedim. Sahaya bakarım, vatandaşlar ne istiyor, ne ifade ediyor, gördüm. Onlar 2023 kadar kendileri mağlup olacak ya da tabanlarını oyalamaya çalışıyorlar. Eski siyaset naraları, siyasi oyunları, o eski Türkiye'de kaldı. Yeni Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan siyaset felsefesi var. Şunu altını çizerek söylüyorum; bu ayda, geçen ayda, bir önceki ayda CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5. Aç tavuk, kendini darı ambarında zannedermiş" dedi.

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“2023'e kadar vatandaşın emrine amade olacağız”

Muhalefetin birbirine girdiğini de söyleyen Soylu, şöyle devam etti: "2023 için havaya girdiler, bir de birbirlerine girdiler. Hem havaya girdiler hem birbirlerine girdiler. Cumhurbaşkanlığını paylaşamıyorlar. Siz; size verilenlerin kıymetini bilmiyorsunuz, beceremiyor, yönetemiyorsunuz. Bu millet size, 2023'te öyle bir ders verecek ki; kendi partinize giremeyeceksiniz. 2023'e kadar vatandaşın emrine amade olacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bu enerjimizle birlikte umut vereceğiz."

“Muhalefetin sesi çıkmadı”

Muhalefeti büyükelçiler üzerinde de eleştiren Soylu, "Ülkemize kafa tutmaya çalışanlara, 10 tane büyükelçi bildiri yayınladı. Muhalefetin sesi çıkmadı, yine Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi çıktı. Bunlar, Batı talimat verse hemen alır, uygularlar; eski Türkiye hali. Yeni Türkiye'de buna yer yok, buna müsaade edilmez. Bugün burada ilk kez danışma meclisi yapıyoruz, ilk kez bir araya geliyoruz. Bizim danışma meclisini yaptığımız görenler, havalara girmişler. Biz öyle güçlü bir aileyiz ki, ayağa kalktığımızda yalancıların, riyakarların foyasını bir bir açığa çıkarırız. Hem meydanlardan hem de sandıklardan çıkardık. Bunlar; meydanlardan ve sandıklardan da korkar. 2023'te Kılıçdaroğlu ve HDP'liler, arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz, silineceksiniz. Türkiye'ye 2071 yolculuğuna hep birlikte devam edecek" ifadelerini kullandı.