CHP ile AKP anayasa müzakerelerinin ertelenmesini görüştü

CHP, AKP’ye Anayasa Komisyonu’nun makul bir süreye ertelensin teklifi götürdü. AKP "Teröre boyun eğmeyiz" diyerek sıcak bakmadı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Anayasa Komisyonu’nda bugün başlayacak Anayasa değişiklik teklifi öncesinde terör olaylarına dikkat çekerek görüşmelerin ertelenmesi teklifi sunduğu AKP’den olumlu yanıt almadı. Alınan bilgiye göre, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, CHP'nin önerisine "Bu teröre boyun eğmek anlamına gelir" gerekçesiyle sıcak bakmadıklarını söylediği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, AKP, CHP ve MHP grup başkanvekilleri komisyon toplantısı öncesinde biraraya gelerek Anayasa Komisyonu müzakeresinde bulundu. Toplantıda CHP’li Levent Gök’ün, "Bu ortamda "nayasa çalışmaları devam ederse toplum bölünecek. Bu ayrıştırıcı bir unsur olabilir. O nedenle, anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri makul bir süre ertelensin" dediği belirtildi. AKP temsilcilerinin ise terörün amacının başta TBMM olmak üzere devleti çalışamaz hale getirmek olduğuna dikkat çekerek, "Teklifi geri çekersek, şu ortamda teröre yenilmiş oluruz. Bu nedenle çalışmalara devam etmemiz gerekiyor" dediği ifade edildi.