CHP ilçe yönetiminden toplu istifa

İstifa gerekçesini açıklayan Sinan Özdemir, 'Son günlerde CHP'nin içerisinde MHP vari bir çizginin çok güçlü bir şekilde yükselişe geçmektedir' dedi.

Halil Uslu'nun Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, yönetim kurulu üyelerinin de partiden istifa ettiğini belirten Özdemir, "Konya İl Başkanlığı tarafından da bu istifalar onaylanmış olup, şu anda ilçe başkanlığı görevini bırakmış bulunuyoruz. Parti içerisinde hoşgörüsüzlük ve sevgisizlik çok yükseldi. Mikro milliyetçi kanatların parti içerisinde ki önemli görevlerde bulunması da istifamızda etkili oldu"dedi.