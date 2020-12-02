CHP ilçe teşkilatında taciz iddiasıyla ilgili kadının avukatı konuştu: Siyasi malzeme yapıldı; dosyada görevi olmayan iki polis ofisime gelip bilgi almak istedi

CHP Ümraniye Teşkilatında gönüllü olarak çalışan D.A. isimli kadının taciz iddiasıyla ilgili devam eden yargı süreci hakkında açıklama yapan D.A.’nın avukatı Orkun Kumkumoğlu "olayın hükümete yakın medya organlarınca maksatlı biçimde haberleştirildiğini" savunarak " Öyle ki dosya hakkında hiçbir bilgisi ve görevi bulunmayan iki polis memuru ofisime kadar gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalışmışlardır" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kumkumoğlu, tacizle suçlanan CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek ‘’CHP içindeki ve hükümet tarafındaki aktörler, özensizce ve sorumsuzca hareket ederek, 20 yaşındaki müvekkilim üzerinde ikincil mağduriyetler yaratmaktadırlar. Bu konu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup tüm süreçlerin takibi tarafımıza gerekli biçimde ve hassasiyetle sürdürülmektedir’’ diye konuştu.

Müvekkili D.A.'nın siyasi bir tartışmanın parçası haline getirildiğini ifade eden avukat Kumkumoğlu "Ben ve müvekkilim üç günden beri, belli birtakım medya mensupları ve bazı polis memurları tarafından aranmaktayız . Öyle ki dosya hakkında hiçbir bilgisi ve görevi bulunmayan iki polis memuru ofisime kadar gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalışmışlardır" ifadesini kullandı.

Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu’nun olayın üzerini kapatmaya çalıştığı iddiasıyla da ilgili Orkun Kumkumoğlu, ‘’Bu süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İl Gençlik Kolları Yönetimi ile tarafımızca görüşmeler sağlanmış olup , olayın üzerini kapatmaya çalıştıkları yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.’’ açıklamasında bulundu.



Barış Yarkadaş, olayla alakalı Twitter'dan Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirmiş ve gerekeni yapmadıklarını söylemişti. Bunun Üzerine Kaftancıoğlu Yarkadaş'ı ''şov'' yapmakla suçlayarak, ''Bu işin altında birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim'' demişti.





D.'nin avukatının Orkun Kumkumoğlu'nun açıklamasının tam metni şöyle;







Müvekkilim D. yaklaşık dokuz ay önce gönüllü olarak siyasi faaliyetlerde bulunduğu CHP'nin Ümraniye ilçe teşkilatında o ilçede gençlik kolları başkanı olan kişinin cinsel tacizine maruz kalmıştır. Şüpheli iddiaları reddetmiştir. Olayın adli makamlar tarafından çözülecek olması sebebiyle tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Ne yazık ki, birkaç gün önce Twitter'da yapılan ve polemik içeren bir takım paylaşımlar neticesinde olay ve müvekkilim siyasi bir tartışmanın mezesi haline getirilmiştir. Ben ve müvekkilim üç günden beri, belli birtakım medya mensupları ve bazı polis memurları tarafından aranmaktayız . Öyle ki dosya hakkında hiçbir bilgisi ve görevi bulunmayan iki polis memuru ofisime kadar gelerek olayla ilgili bilgi almaya çalışmışlardır. Yine dün itibariyle müvekkilimin yaşadığı olayla ilgili hükümete sempati duyduğu anlaşılan gerçek/troll hesaplardan " kopyala - yapıştır " şeklinde binlerce tweet atıldığını, bu sabah ise yine hükümete yakın medya organlarınca bu olayın maksatlı biçimde haberleştirildiğini görmekteyiz. Bu süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İl Gençlik Kolları Yönetimi ile tarafımızca görüşmeler sağlanmış olup, olayın üzerini kapatmaya çalıştıkları yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu olay üzerinden CHP İl Başkanlığı'nı hedef alarak siyaset yürüten CHP içindeki ve hükümet tarafındaki aktörler, özensizce ve sorumsuzca hareket ederek, 20 yaşındaki müvekkilim üzerinde ikincil mağduriyetler yaratmaktadırlar Bu konu hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup tüm süreçlerin takibi tarafımızca gerekli biçimde ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Herkesi de bu konuda ayni hassasiyetle hareket etmeye davet ediyoruz.''





