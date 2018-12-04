CHP ilçe başkanlığına zarar veren kişi tutuklandı

Kayseri'de, CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı binasına camı kırarak giren ve içeride bulunan malzemelere zarar veren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçe binasının camlarının kırılarak içeri girildiğini, bilgisayar, yazıcı, panolara asılı resim ve masalara zarar verildiğini gören görevliler, durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

AA'nın aktardığına göre psikolojik sorunları ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ö.T'nin gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, mahkemece tutuklandı.

İlçe başkanlığına gelerek binada incelemede bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yaptığı açıklamada kendilerine olayın bir uyuşturucu bağımlısının saldırısı olduğunun söylendiğini ifade etti.

Daha önce de CHP teşkilat binalarına yönelik saldırılar olduğunu aktaran Arık, yetkililerden olayın aydınlatılmasını istedi.