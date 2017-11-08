CHP ilçe başkanına, Ak Partili vekile hakaretten ceza

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'da, CHP Tonya İlçe Başkanı Muhammet Karadeniz, Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora\'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Tonya Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora katılmazken, avukatı Cengizhan Cora ile CHP Tonya İlçe Başkanı Muhammet Karadeniz ve avukatı Hande Burma hazır bulundu. Avukat Hande Burma, müvekkilinin herhangi bir hakaret kastı olmadığını, söylemlerinin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde savunma yaptı. Müşteki avukatı Cengizhan Cora da söylenen sözlerin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, söylemlerin hakaret kapsamında yer aldığını savundu.

Davada mahkeme, Muhammet Karadeniz\'e \'hakaret\' suçunu işlediği gerekçesiyle 7 bin 80 lira adli para cezası verdi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.



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