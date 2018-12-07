T24 LogoT24 Logo
Yaşam

CHP İlçe Başkanı, 'tefecilik'ten tutuklandı!

Adana, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 17'si tutuklandı

07 Aralık 2018 22:24

Adana’nın Kozan ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan, 17 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kozan CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu ve ağabeyi de var.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere geçtiğimiz çarşamba günü operasyon düzenledi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, pos cihazı, tabanca, kredi kartı ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 23'ü adliyeye sevk edildi. CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

adanatefecilikoperasyonseçimtutuklamakozanErkan Karaoğluchp ilçe başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24