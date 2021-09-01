CHP İlçe Başkanı Kadıoğlu: CHP İlçe Başkanı Kadıoğlu: Kaymakam, parti ilçe başkanlarının çağrıldığı toplantıya ilçe başkan yardımcımızı almadı

CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için Rize’nin Fındıklı ilçesi kaymakamlık binasında düzenlenen ve ilçedeki tüm siyasi parti ilçe başkanlarının katıldığı toplantıya CHP İlçe Başkan Yardımcısı Şakir Erduran’ın alınmadığını iddia etti.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, Rize Fındıklı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programı için ilçede bulunan siyasi parti başkanları Kaymakam Eyüp Gürdal tarafından toplantıya davet edildi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya CHP İlçe Başkanı mazeret bildirerek gidemedi.

CHP teşkilatı toplantıya Başkan Yardımcısı Şakir Erduran’ın katılmasına karar verdi.

Ancak, Kaymakam Eyüp Gürdal toplantının sadece ilçe başkanlarının katılabileceğini belirterek Erduran’ı toplantıya katılmasına izin verilmediği iddia edildi.

İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu yapılan uygulamaya sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları programı için 28 Ağustos günü saat 14.00’da toplantıya davet edildiklerini, kendisinin mazereti olduğu için toplantıya gidemediği belirtti.

Başkan Kadıoğlu, toplantıya İlçe Başkan Yardımcı Şakir Erduran’ın katılmasına karar verildiğini söyleyerek, “Toplantı saatinde kaymakamlık binasında olan başkan yardımcımıza ‘ilçe Başkanları toplantısı olduğundan sizi toplantıya alamayacağım’ diyen ilçe kaymakamımızın talebi ve sözü üzerine toplantıya gönderilen CHP Fındıklı ilçe başkan yardımcımız toplantıya alınmadı. İlçe başkanı olarak görevlendirdiğim yardımcımızı toplantıya alıp almamak, kaymakamın sorumluluğunda değildir. Görevlendirilen kişi ilçe başkanı adına toplantıya gitmiştir, görevli kişiyi almamak, ilçe başkanını almamak demektir. Fındıklı ilçe kaymakamının toplantıya almadığı kişi, Ana muhalefet partisinin temsilcisi CHP Fındıklı ilçe başkanıdır. Siyasi partilerin katılımcı olacağı toplantılara vekaleten başkan yardımcısı katılamaz mı? Daha önce ilçe kaymakamlığın da yapılan toplantılara vekaleten hiç başkan yardımcısı ya da temsilcisi katılmamış mıdır?” diye konuştu.

Başkan Kadıoğlu, toplantıdan sonra bilgi vermek için Kaymakam Eyüp Gürdal’ı aradığı ancak kaymakamın telefonu meşgule aldığını ileri sürerek, başkan yardımcısının toplantıya alınmamasını doğru bulmadıklarını kabul etmediklerini ifade etti.