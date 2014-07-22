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Politika

CHP İlçe Başkanı, grup toplantısından sonra 'açım' diye bağırdı

aKemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grubu'ndaki konuşması sonrasında Asarcık İlçe Başkanı Bülent Baskın, CHP liderinin önünü kesmek isteyince, korumalar müdahale etti

22 Temmuz 2014 19:31

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis'teki grup toplantısının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki grup toplantısının ardından kürsüden indiği sırada Samsun Asarcık ilçe Başkanı Bülent Baskın aç olduğunu söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun önünü kesti.

Milletvekilleri Baskın’dan susmasını isteyince korumalar müdahale etti ve gerginlik yaşandı. Bağırmaya başlayan Baskın’ın bazı millekvekilleri tarafından ağzının kapandığı görüldü.

Baskın‘ın 14 yaşındaki oğlu ise yaşanan gerginlikte tedirgin oldu. Baskın korumalar tarafından gözaltına alındı. Bu arada Baskın’ın son yerel seçimlerde partisinden belediye başkan adayı olduğu bildirildi. 

 

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