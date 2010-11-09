-CHP, İL BAŞKANLARININ NABZINI TUTTU ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı düzenlenen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda, CHP'de son günlerde yaşanan gelişmeler ve yeni tüzük gereği yapılan yönetim değişikliğinin ele alındığı belirtildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. Şimşek, CHP'nin bir iktidar yürüyüşü başlattığını da kaydetti. Aydın İl Başkanı Tunç Aytur da Kılıçdaroğlu'na tam destek verdiklerini bildirdi. Aytur, Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı alması durumunda kendisini destekleyeceklerini bildirdi. Trabzon İl Başkanı Volkan Canalioğlu ise genel konuları görüştükleri toplantıda, kendilerine 8 sorudan oluşan bir anket düzenlendiğini ifade etti. Canalioğlu, Genel Başkana tam destek verdiklerini açıkladı. Antalya İl Başkanı Ahmet Özer Ülken, ''Genel Başkana sonsuz sadakat ve bağlılığımız söz konusu. Genel olarak, 2011 öncesi bir kurultay yapılması eğilimi var ama takdir genel başkanın. Kurultay yapılarak, Parti Meclisi'nin yenilenip, Kılıçdaroğlu'nun elinin güçlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz'' dedi. Burdur İl Başkanı Süleyman Erman da toplantıda sunulan ankette, ''Kurultaya gidilirse, bölgenizde nasıl karşılanır?, Kurultay partiye ne gibi katkılar sağlar? Tüzük değişikliği yapılmalı mı?'' şeklindeki soruların yer aldığı belirtti. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla Bilkent Otel'de düzenlenen yemeğe katılmak üzere genel merkezden ayrıldı.