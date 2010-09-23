-CHP, İL BAŞKANLARINI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav, il başkanlarını 2 Ekim Cumartesi günü Ankara'da yapılacak toplantıya çağırdı. CHP Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sav, il başkanlarından, halk oylaması ile 2011 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen genel seçimlere ilişkin birer rapor hazırlayarak 29 Eylüle kadar partiye göndermelerini istedi. Sav, il başkanlarını 2 Ekim Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantı için Ankara'ya çağırdı.