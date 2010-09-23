T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP, İL BAŞKANLARINI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 22:23

-CHP, İL BAŞKANLARINI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - CHP Genel Sekreteri Önder Sav, il başkanlarını 2 Ekim Cumartesi günü Ankara'da yapılacak toplantıya çağırdı. CHP Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sav, il başkanlarından, halk oylaması ile 2011 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen genel seçimlere ilişkin birer rapor hazırlayarak 29 Eylüle kadar partiye göndermelerini istedi. Sav, il başkanlarını 2 Ekim Cumartesi günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantı için Ankara'ya çağırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24