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Politika

CHP'li 42 il başkanı: Yapılması gereken başarısızlığı kabul edip çözüm üretmektir

"Vakit kaybetmeden bir an önce olağanüstü kurultaya gitmeli"

08 Kasım 2015 16:50

CHP’li 42 il başkanı düzenledikleri basın toplantısında 1 Kasım seçimlerindeki başarısızlığa çözüm üretilmesi için olağanüstü kurultaya gitme çağrısında bulundu.

Radikal’in haberine göre, CHP'li 42 il başkanı basın toplantısı düzenleyerek, 1 Kasım Pazar günü yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanları adına açıklama yapan CHP Ankara İl eski Başkanı Zeki Alçın, "1 Kasım seçimleri CHP için başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Tüm CHP'liler için yapılması gereken ilk şey hiçbir gerekçenin ardına sığınmadan başarısızlığı kabul edip çözüm üretmektir" dedi.

Yapılması gereken ilk şeyin "Hiç zaman geçirmeksizin bir an önce Olağanüstü Kurultaya gitmek" olduğunu bildiren Alçın, "Sayın Genel Başkanımız 'Önümüzde olağan kurultay var' mazeretinin ardına sığınmadan ve partimize daha fazla zaman kaybettirmeden olağanüstü kurultayı mümkün olan kısa sürede toplamalı ve bu büyük örgütün ortak aklını harekete geçirmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarları her şeyin ve herkesin üzerindedir" çağrısında bulundu.

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